Водитель автобуса занялся сексом со школьницей, находясь за рулем

Фото: istock / Igor Vershinsky
В Великобритании судят водителя автобуса, совратившего 15-летнюю школьницу и занявшегося с ней сексом во время движения транспорта. Об этом пишет Daily Record.
38-летний Кристофер Макинтош из шотландского города Данди оказался фигурантом уголовного дела из-за ряда инцидентов, произошедших в 2023 году. Мужчина признался, что в период с 20 марта по 10 апреля 2023-го совершал «сексуальные акты» с девочкой, находясь за рулем пассажирского автобуса.
Суду была показана запись с видеокамер из салона, на которую попал момент, когда Макинтош вел автобус, при этом несовершеннолетняя девочка сидела у него на коленях. Периодически он обнимал ее и целовал в губы. Британец также неоднократно отвлекался от дороги на мобильный телефон. Стоит отметить, что скорость транспортного средства во время поездки достигала 80 километров в час.
Невзирая на признание в интимных контактах с малолетней, Макинтош отрицает, что пользовался телефоном за рулем или хотя бы не секунду отвлекался от дороги.
Окончательный приговор британцу вынесут 4 июля. Мужчину уже внесли в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, но срок его нахождения в списке еще не определен.
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Суду была показана запись с видеокамер из салона, на которую попал момент, когда Макинтош вел автобус, при этом несовершеннолетняя девочка сидела у него на коленях. Периодически он обнимал ее и целовал в губы. Британец также неоднократно отвлекался от дороги на мобильный телефон. Стоит отметить, что скорость транспортного средства во время поездки достигала 80 километров в час.
Невзирая на признание в интимных контактах с малолетней, Макинтош отрицает, что пользовался телефоном за рулем или хотя бы не секунду отвлекался от дороги.
Окончательный приговор британцу вынесут 4 июля. Мужчину уже внесли в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, но срок его нахождения в списке еще не определен.
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Алина Юрчак