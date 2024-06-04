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Водитель автобуса занялся сексом со школьницей, находясь за рулем

В Британии судят водителя автобуса за секс с 15-летней школьницей на ходу
04 июня 2024, 01:03
Фото: istock / Igor Vershinsky

Фото: istock / Igor Vershinsky

В Великобритании судят водителя автобуса, совратившего 15-летнюю школьницу и занявшегося с ней сексом во время движения транспорта. Об этом пишет Daily Record.
38-летний Кристофер Макинтош из шотландского города Данди оказался фигурантом уголовного дела из-за ряда инцидентов, произошедших в 2023 году. Мужчина признался, что в период с 20 марта по 10 апреля 2023-го совершал «сексуальные акты» с девочкой, находясь за рулем пассажирского автобуса.

Суду была показана запись с видеокамер из салона, на которую попал момент, когда Макинтош вел автобус, при этом несовершеннолетняя девочка сидела у него на коленях. Периодически он обнимал ее и целовал в губы. Британец также неоднократно отвлекался от дороги на мобильный телефон. Стоит отметить, что скорость транспортного средства во время поездки достигала 80 километров в час.



Невзирая на признание в интимных контактах с малолетней, Макинтош отрицает, что пользовался телефоном за рулем или хотя бы не секунду отвлекался от дороги.

Окончательный приговор британцу вынесут 4 июля. Мужчину уже внесли в список людей, совершивших преступления против половой неприкосновенности, но срок его нахождения в списке еще не определен.

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Сожженный труп и множественные ножевые: Мужья, убившие своих жен из-за ревности
03 июня 2024, 22:30

Фото: iStock/SergeyChayko

Тема домашнего насилия с мужской стороны всегда очень остро стояла в обществе. Однако, порой бытовые скандалы и драки выходят за рамки разумного. В этих случаях полиция ловит мужчину рядом с трупом его супруги.
О самых жутких убийствах, которые совершили ревнивые или просто очень агрессивные мужья, расскажет редакция «Радио 1».

Футболист убил жену и её любовника


В 1994 году бывшую жену известного американского футболиста Джеймса Симпсона Николь Браун нашли мёртвой вместе с её другом. На теле влюблённых были обнаружены множественные ножевые ранения. Следователи сразу направились к дому Симпсона, где стояла окровавленная машина. Позже экспертиза подтвердила, что кровь из автомобиля принадлежала Браун и её любовнику.

Симпсона арестовали, но после всё же оправдали. Сообщалось, что знаменитый спортсмен нанял отличную команду адвокатов. В тюрьму Симпсон всё же попал, но не за убийство жены, а за ограбление и похищение человека, которое он совершил в 2007 году.

Майор ФСБ убил жену и четырёхлетнюю дочь


Шокировавшее всю страну убийство произошло 21 октября 2016 года в Екатеринбурге. Майор ФСБ Александр Игнатьев убил свою жену и четырёхлетнюю дочь. После случившегося мужчина попытался покончить с собой, но старшей дочери удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь.

В ходе судебных слушаний стало ясно, что Игнатьев невменяем. Он заявил, что совершил убийство, потому что его заразили неким вирусом через телефон. Несколько месяцев уже бывший сотрудник ФСБ провёл в СИЗО, после чего был отправлен на принудительное лечение.

Известный фотограф убил жену и сжёг её труп в лесу


История об убийстве Юлии Прокопьевой прогремело на всю страну в августе 2013 года. Дмитрий Лошагин был одним из самых модных и популярных фотографов, а его супруга Юлия — востребованной моделью.

22 августа семья отдыхала на вечеринке, после которой девушка исчезла. Её обезображенное тело было найдено в лесу. Позже было установлено, что первую красавицу Урала убил её супруг.

Следствие установило, что после праздника Лошагин и Прокопьева остались одни в квартире. Муж убил свою жену, положил тело в пакет, вывез в лес и сжёг. Фотографа посадили в тюрьму, однако свою вину он так и не признал.

Столкнул под колёса авто на трассе


12 ноября 2015 года на трассе Екатеринбург-Первоуральск мать двоих детей Светлана Мамина попала под колёса автомобиля. Сперва следствие считало, что смерть женщины — это трагическая случайность.

Позже стало ясно, что под машину Мамину столкнул её гражданский муж Михаил Дихтярь. В этот вечер пара и друг мужчины возвращались домой по этой самой трассе. Они ездили в Екатеринбург за партией наркотиков. В машине между Маминой и Дихтярем произошла ссора, они вышли из автомобиля и продолжили ругаться посреди оживлённой трассы. Дихтярь дождался, пока к ним приблизится автомобиль, и толкнул Мамину под колёса.

Водителя, который сбил женщину, так и не нашли. Дихтярь также остаётся на свободе из-за невозможности доказать его причастность к преступлению.

Зарезал жену на глазах у шестилетней дочери


Семья Новоструевых казалась всем обычной и достаточно счастливой, пока в преддверии Нового года Константин не убил свою жену Людмилу.

Мужчина работал курьером, а в конце 2020 года его уволили. В семье начались финансовые трудности и постоянные скандалы. 18 декабря супруги решили отвезли шестилетнюю дочь в гости к дедушке, но во время сборов между супругами разразился скандал. Новоструев начал избивать жену, а она успела крикнуть дочери — «Звони деду!».

Вернувшись в комнату, девочка обнаружила маму, лежавшую в луже крови. После убийства жены Новоструев свёл счёты с жизнью.

Тверской чиновник из ревности убил жену


20 апреля 2024 года бывший кандидат в депутаты Тверской городской думы Евгений Никольский опубликовал в своём Telegram-канале пост, в котором признался в убийстве жены.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно. Когда человек, которому годами отдаешь всю душу без остатка, предает — это не должно оставаться безнаказанным. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам, и пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский.

Он также попросил позаботиться о своей маленькой дочке.

Позже выяснилось, что за неделю до убийства мужчина сильно избил свою супругу, после чего она уехала в гости к родителям. Чиновник поехал за женой, чтобы разобраться, но между парой вновь разразился скандал, в ходе которого Никольский насмерть зарезал жену.

Бывший министр экономики Казахстана до смерти избил жену


Громкое дело Куандыка Бишимбаева уже несколько месяцев гремит как в Казахстане и России, так и в других постсоветских странах. По версии следствия, что в ночь на 9 ноября 2023 года Бишимбаев избил свою гражданскую жену Салтанат Нукенову в ресторане Астаны и оставил её мертвой на полу VIP-кабины на 6-8 часов. Куандык своей вины не признает, утверждает, что жена в тот вечер распивала алкоголь и «спровоцировала» его «агрессией».

Это дело стало первым судебным разбирательством по делу о домашнем насилии в Казахстане, которое транслировалось в прямом эфире под наблюдением присяжных. Дело получило большой общественный резонанс к проблеме домашнего насилия не только в самом Казахстане, но и за пределами его, освещалось в том числе и иностранными журналистами, оно повлияло на пересмотр законодательства в отношении домашнего насилия в Казахстане.

13 мая 2024 года суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы.

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В суде Казахстана начались прения по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
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Мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова
03 июня 2024, 21:32

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Неизвестный мужчина забросал храм Дмитрия Донского в Тюмени коктейлями Молотова и скрылся. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, мужчина в чёрной кофте церковь Дмитрия Донского на улице Республики в Тюмени. Злоумышленник приехал туда на велосипеде и забросал фасад здания коктейлями Молотова, после чего произошло возгорание.

Мужчина быстро скрылся с места преступления. Задержать его не успели. Однако пожал удалось потушить ещё до приезда пожарных. Сейчас поджигателя ищут.

Ранее пенсионерку из Москвы осудили на полтора года условно за поджог будки на выборах президента. По данным канала, 70-летнюю женщину развели мошенники. Произошло это за неделю до первого дня голосования. Пенсионерке внушили, что тем самым она сможет спасти выборы президента.


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В Москве отчим и мать несколько лет насиловали и совращали 13-летнюю девочку
03 июня 2024, 21:26

Фото: iStock/Dzurag

В Москве отчим и его супруга совершали сексуальные действия в отношении 13-летней девочки в течение нескольких лет.
Они усыновили ее, и начали проявлять к ней интерес, когда она была еще в начальной школе, пишет РЕН ТВ. Несмотря на то, что мать школьницы была в курсе этого, она ничего не предпринимала в этом отношении.

В конечном итоге она даже сама стала стимулировать общение своей несовершеннолетней дочери с этой семейной парой.

Ситуация вышла наружу, когда бабушка девочки обнаружила это и решила обратиться за помощью в полицию. Правоохранительные органы задержали отчима и мать. В отношении них начали уголовное расследование.

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#воспитатель
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В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка в присутствии своего отца
03 июня 2024, 20:09

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Кадры избиения публикует Readovka.
На видео видно, как трое детей мигранта избивают русского мальчика, а их отец за этим наблюдает. Предполагается, что взрослый мужчина дополнительно подначивал своих детей. Мальчик громко плакал и пытался уйти от сверстников.

Местные жители рассказали, что инцидент произошел недалеко от рынка, где торгуют именно мигранты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Оказывается, дети не поделили качели на детской площадке. Сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив мальчика в висок кулаком.


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В Москве осудили супружескую пару, которая убила отца и спрятала тело в диван
В Москве суд вынес приговор супружеской паре, убившей отца и спрятавшей тело в диван
03 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову виновными в убийстве пожилого родственника и назначил им наказание в виде 18 и 16 лет колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным следствия, в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с женой напал на своего отца. Они били пенсионера по голове, а после задушили поясом от халата. Далее они решили спрятать труп. Супруги обернули мертвого отца в пакеты и спрятали в диван, а по квартире расставили ароматизаторы, чтобы скрыть неприятный запах разлагающегося тела.

Злоумышленники также вели переписку с родственниками мужчины с его телефона. Однако сестра убитого через полтора года заподозрила неладное и обратилась в полицию. Тогда полиция обнаружила тело мужчины и вышла на след предполагаемых убийц. Их задержали в Казани. К тому моменту они успели потратить с карты отца 1,3 миллиона рублей.

Суд признал подозреваемых виновными и приговорил сына убитого к 18 годам лишения свободы, а его жену – к 16.

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Хинштейн: не пропустивший скорую замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
Хинштейн: не пропустивший машину скорой замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
03 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Замдиректора Волгоградского филиала ФГУП «Охрана» (подведомственно Росгвардии) Петр Евсеев, не пропустивший накануне скорую, уволен с работы.
Такое решение принято руководством Росгвардии, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Скандал между экс-сотрудником охранного предприятия и врачами кареты скорой медицинской помощи произошел накануне в центре Волгограда. Из-за разборок медики не успели выехать на следующий вызов.

Евсеев себя виновным не считает, он заявил журналистам, что скорая помощь могла доехать до вызова и другим маршрутом. Однако его руководство придерживается другого мнения.

«Надеюсь, пример Евсеева — станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы», — написал парламентарий.

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В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины

Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
#госдума
#росгвардия
#увольнение
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В Уфе за неделю сгорел второй приют для животных
03 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных. В огне погибло несколько десятков кошек.
Пожар произошёл в приюте Любови Локотко в районе Черникова, сообщает телеграм-канал Baza. Пламя охватило около 250 метров вольеров и построек на улице Ульянова. С огнём боролись 21 сотрудник пожарно-спасательной службы и шесть единиц специальной техники. Точное количество погибших животных пока не установлено, однако, по словам хозяйки приюта, ни одному котику спастись не удалось. Причины возгорания пока не установлены.

Совсем недавно, 27 мая, в Уфе сгорел ещё один приют для животных. Тогда неизвестные подожгли собачий приют, погибли два животных. Жертв среди четвероногих могло быть больше, но огонь вовремя заметил случайный прохожий и сумел выпустить собак. Владельцы считают, что приют мог поджечь кто-то из жильцов окрестных домов, недовольных таким соседством.

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#пожар
#приют
#собаки
#коты
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В Финляндии остановили атомную электростанцию
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины
03 июня 2024, 16:57

Фото: Istockphoto / Wlad74

Атомная электростанция «Олкилуото-3» остановила производство электроэнергии из-за проблем с турбиной, сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).
«Энергоблок "Олкилуото-3″ прекратил генерацию электричества в 11:41 из-за выявленной неисправности турбины», — указано в сообщении.
Компания отметила, что в данный момент проводится расследование для выяснения причин.

Эта электростанция, введенная в эксплуатацию в апреле 2023 года, является самой новой в Финляндии. Полгода спустя она уже остановила работу из-за технических проблем.

В феврале на французской атомной электростанции «Шинон» произошел пожар, что привело к остановке двух реакторов. ASN сообщило, что возгорание началось в трансформаторе реактора номер 3, расположенного вне контролируемой зоны.

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#возгорание
#расследование
#магатэ
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В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей
Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
03 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/filrom

В пансионате в Можайске воспитатель растлил минимум двух воспитанников учебного заведения. Об этом сообщает Regions/Можайск со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, жертвами 52-летнего воспитателя стали как минимум двое детей. Сейчас по данному факту возбудили сразу два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.


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