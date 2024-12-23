Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ SHOT: Сотрудник ростовского СИЗО за деньги водил женщин в мужские камеры

SHOT: Сотрудник ростовского СИЗО за деньги водил женщин в мужские камеры

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

В скандально известном ростовском СИЗО № 1 29-летний сотрудник за деньги регулярно приводил женщин из отдельного блока в мужские камеры. За каждую такую «услугу» он получал 100 тысяч рублей.


Молодой сотрудник был задержан прямо на рабочем месте, сообщает телеграм-канал SHOT. Как считают следователи, в свои смены он регулярно водл различных девушек из женского блока для местного «смотрящего» — заключённого по имен Артур, отбывающего срок за разбой и вымогательство. Кроме того, сотрудник СИЗО «крышевал» продажу мобильных телефонов и сим-карт прямо на территории изолятора. Занимался этим бизнесом тот же Артур, не забывая отстёгивать долю своему подельнику.

На подозрительную деятельность молодого сотрудника СИЗО обратили внимание ещë летом, после проверок и расследования ЧП с захватом заложников в ростовском изоляторе. Тогда прямых доказательств его причастности к противоправной деятельности собрать не удалось. По предварительным данным, сейчас его сдали его же коллеги, находящиеся под домашним арестом на время следствия по делу о захвате заложников. Сотрудник СИЗО задержан, Артура перевели в Новочеркасск.

Читайте также:

Секс-насилие со стороны сверстниц: задержанная из-за петарды 15-летняя школьница из Балашихи рассказала о пытках в СИЗО

Поджигатель ростовской мэрии совершил суицид в СИЗО после приговора

Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей
#разбой
#следователи
#чп
#вымогательство
#сизо
В Москве при столкновении автобуса и маршрутки пострадали пять человек
23 декабря 2024, 10:59

Фото: istockphoto/conejota

На юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.
Авария произошла на Профсоюзной улице в районе выезда на Московскую кольцевую автодорогу неподалёку от Ясенево, сообщает телеграм-канал МЧС. Участниками ДТП стали автобус № 804 маршрутное такси. Разлива топлива не произошло. Водитель маршрутки оказался заблокирован в кабине, для его извлечения сотрудникам экстренных служб пришлось применить специальное оборудование.

После деблокирования пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Остальным пассажирам, получившим лёгкие травмы, помощь оказана на месте. Сотрудники дорожной автоинспекции выясняют все обстоятельства подробности происшествия.

Читайте также:

В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек

В Челябинской области из-за снегопада автобус с 25 детьми съехал в кювет

На трассе в Забайкалье вахтовый автобус влетел в кювет, есть жертвы
#дтп
#автобус
#авария
#мчс
#такси
#водитель
#травмы
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье автомеханик угнал оставленный для ремонта автомобиль
23 декабря 2024, 10:48

Фото: istockphoto.com/fermate

Приезжего из одной из стран ближнего зарубежья задержали полицейские Дмитровского городского округа по подозрению в угоне машины, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, владелец машины передал подозреваемому свой автомобиль для ремонта. Злоумышленник завёл машину отданными ему ключами и скрылся на ней. Ущерб составил около миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели обнаружить угнанную машину и вернули её потерпевшему. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения (угон)» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителя Ленинградской области вывезли в лес и избили из-за стрижки.

Читайте также:

SHOT: Сотрудник ростовского СИЗО за деньги водил женщин в мужские камеры

Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли

Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом — видео
#дмитровский городской округ
#угон
#криминал
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителя Ленобласти вывезли в лес и избили из-за стрижки
Жителя Кингисеппа вывезли в лес и избили из-за стрижки
23 декабря 2024, 10:02

Фото: iStock/globalmoments

Жителя Кингисеппа (город в Ленинградской области) вывезли в лес, раздели и избили.
Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», о случившемся пострадавший сообщил полиции утром 22 декабря.

Известно, что между ним и ещё одним мужчиной произошёл конфликт в парикмахерской из-за стрижки. После чего последний вместе с ещё двумя неизвестными на автомобиле затолкали пострадавшего в багажник и вывезли в лес. После всех издевательств его отвезли обратно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти 13-летний школьник попал в больницу в тяжёлом состоянии после того, как одноклассник выстрелил ему в глаз из пневматического оружия.

Читайте также:

Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли

Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом — видео

Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД
#мвд
#конфликт
#пострадавший
#петербург
#ленинградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Щёлкова вырастил в бытовке 430 кустов конопли
23 декабря 2024, 09:48

Фото: istockphoto.com/Dolores Preciado

Полицейские задержали 43-летнего жителя деревни Малые Жеребцы городского округа Щёлково по подозрению в незаконном обороте наркотиков: он устроил теплицу с коноплёй в бытовке на своём участке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Помещение бытовки было оборудовано системой полива, лампами накаливания и электронными термометрами, а также вентиляцией и системой вытяжки. Там же было обнаружено и изъято 430 кустов растения и пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что растения являются коноплёй, а вещество — её частями», — говорится в сообщении.
Задержанный рассказал, что выращивал коноплю в течение года.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Читайте также:

Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом — видео

Жительнице Симферополя во время родов разорвали мочевой пузырь

В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника
#щёлково
#полиция
#наркотики
#конопля
#криминал
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом — видео
Учительницу из Томской области обвиняют в избиении ребенка с аутизмом
23 декабря 2024, 09:08

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

В Томской области учительницу обвинили в избиении школьника с аутизмом. Конфликт между учеником и педагогом произошёл в холле школы № 7 города Колпашево, по-видимому, во время перемены.
Об инциденте рассказал телеграм-канал Mash Siberia, снабдив пост соответствующей видеозаписью. На кадрах можно увидеть, как мальчик сначала сильно кричит на учительницу, а потом замахивается на неё портфелем. После этого женщина решительно и быстро идёт в его сторону, после чего наносит как минимум один удар. На этом запись обрывается.

Роликом уже заинтересовались правоохранители. Полиция и областная прокуратура уже начали проверку по факту происшедшего. Своё расследование обстоятельств конфликта между учительницей и школьником проведёт также специальная комиссия регионального министерства образования. По словам матери пострадавшего мальчика, детей в интернате колотят регулярно.






Читайте также:

В московской квартире школьник взорвал петарду

«Мы в канале у Мизулиной, поедем на ТВ»: в Котельниках семь подростков сняли на видео жестокое избиение школьницы

В российской школе буфетчица избила ученицу из-за булочки
#полиция
#прокуратура
#женщина
#пост
#комиссия
#расследование
#мальчик
#удар
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительнице Симферополя во время родов разорвали мочевой пузырь
23 декабря 2024, 08:44

Фото: istockphoto/kieferpix

Жительница Симферополя во время родов получила разрыв мочевого пузыря. По словам женщины, ей сильно надавили на живот во время схваток.
27-летняя Марина вместе с мужем отправилась на партнёрские роды во 2-й родильный дом Симферополя, сообщает телеграм-канал SHOT. Ранее врачи рекомендовали ей кесарево сечение, но в роддоме акушер настоял на самостоятельных родах. Во время схваток врач сильно надавил ей на живот всем телом. У женщины лопнули капилляры, от давления из носа пошла кровь.

Только на следующий день, когда Марина пожаловалась на непроходящие сильные боли, врачи обнаружили у неё разрыв мочевого пузыря. Была проведена операция по ушиванию органа. За новорожденным женщине приходилось ухаживать с катетером и сильными болями. Малыш также пострадал: у него нашли гематомы и синяк на виске.

По словам пострадавшей, медики объяснили случившееся тем, что у неё аномально тонкие стенки мочевого пузыря. Однако проведённые дополнительные обследования этого не подтвердили. Следующие полгода Марине пришлось жить с памперсами и катетерами, она перенесла ещё одну операцию. Сейчас семья хочет получить компенсацию за все страдания, адвокаты готовят документы в суд.

Читайте также:

«Роды будут хорошие»: директор Эрмитажа посоветовал беременным посещать музей

Врач из Видного спасла пациентку в ходе телемедицинской консультации

Врачи из Раменского помогли родить женщине с крупной миомой
#суд
#врачи
#операция
#семья
#кровь
#женщины
#роды
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США дочь мэра отправится в колонию за совращение школьника
23 декабря 2024, 02:25

Фото: iStock/S_Chum

В США дочь мэра города Веллстон, штат Оклахома, отправится на четыре года в колонию за совращение 15-летнего школьника. Об этом сообщает Daily Mail.
Как оказалось, 28-летняя Эмма Дилейни Хэнкок работала учительницей в местной школе. На протяжении нескольких месяцев она домогалась до своего 15-летнего ученика. В частности она отправляла ему свои обнаженные фотографии, показывала порнографические материалы, намерено трогала и рассматривала тело подростка для получения сексуального удовольствия.

Хэнкок является дочерью мэра Веллстона, а также женой начальника полиции города. Сама обвиняемая свою вину не признала. Единственное в чем она созналась, в том что дала школьнику электронную сигарету. Суд признал ее виновной и теперь Хэнкок будет отбывать наказание в колонии.

Читайте также:

В Москве задержали студента-вербовщика террористов

В Питере мигрант задушил возлюбленную, сунул труп в чемодан и оставил в подвале на долгие дни

В Москве спорткар ​столкнулся с Renault рядом с местом ДТП Ефремова
#суд
#домогательства
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге после столкновения автомобиль сбил шесть пешеходов
23 декабря 2024, 01:22

Фото: iStock/Anton Novikov

В Санкт-Петербурге после столкновения автомобилей машина сбила шесть пешеходов. Об этом рассказали в региональной пресс-службе МВД.
«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 6 человек, в том числе 13-летняя девочка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — сообщает ведомство.

Как оказалось, 50-летняя женщина за рулем Opel не уступила дорогу встречному автомобилю Geely при повороте налево. В результате этого произошло столкновение, после чего Geely отбросило в людей, стоявших возле пешеходного перехода. Водитель Geely скрылся с места ДТП. Правоохранительные органы ведут поиски машины.

Читайте также:

В аэропорту Петербурга пассажиров массово высаживают с самолетов

В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек

Члены экипажа пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 раскрыли детали выживания


#дтп
#пострадавшие
#столкновение
#авария
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
RT: причиной высадки пассажиров в Пулково стало сообщение о лжеминировании
23 декабря 2024, 01:00

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Причиной массовой высадки пассажиров из самолетов в петербургском аэропорту Пулково стало сообщение о лжеминировании. Об этом пишет RT со ссылкой на источник.
«Более десяти рейсов задержали в петербургском Пулково. Проводилась проверка из-за сообщения о лжеминировании», — говорится в сообщении.

Как отметил источник издания, сейчас в аэропорту усилили меры безопасности для нормализации обстановки.

Ранее «Радио 1» сообщало о массовой высадке пассажиров из самолетов в аэропорту Пулково. В результате происшествия было задержано минимум 11 рейсов.

Читайте также:

В массовом ДТП с пожарной машиной и автобусом в Москве пострадали 17 человек

Петербурженке суд назначил домашний арест по делу о поджоге автомобиля МВД

Россиян предупредили об активизации телефонных мошенников перед Новым годом
#происшествия
#санкт-петербург
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате