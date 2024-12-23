SHOT: Сотрудник ростовского СИЗО за деньги водил женщин в мужские камеры

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В скандально известном ростовском СИЗО № 1 29-летний сотрудник за деньги регулярно приводил женщин из отдельного блока в мужские камеры. За каждую такую «услугу» он получал 100 тысяч рублей.
Молодой сотрудник был задержан прямо на рабочем месте, сообщает телеграм-канал SHOT. Как считают следователи, в свои смены он регулярно водл различных девушек из женского блока для местного «смотрящего» — заключённого по имен Артур, отбывающего срок за разбой и вымогательство. Кроме того, сотрудник СИЗО «крышевал» продажу мобильных телефонов и сим-карт прямо на территории изолятора. Занимался этим бизнесом тот же Артур, не забывая отстёгивать долю своему подельнику.
На подозрительную деятельность молодого сотрудника СИЗО обратили внимание ещë летом, после проверок и расследования ЧП с захватом заложников в ростовском изоляторе. Тогда прямых доказательств его причастности к противоправной деятельности собрать не удалось. По предварительным данным, сейчас его сдали его же коллеги, находящиеся под домашним арестом на время следствия по делу о захвате заложников. Сотрудник СИЗО задержан, Артура перевели в Новочеркасск.
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Александр Бойцов