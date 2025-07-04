Shot: Теплоход с зараженными во время круиза россиянами прибыл к Хлебниково
Теплоход с зараженными в круизе норовирусом россиянами прибыл в Москву к пристани Хлебниково. Об этом пишет Telegram-канал «Shot Проверка».
Судно должно было быть на Северном речном вокзале, но остановилось у другой точки. Заболевшие переданы врачам. О вспышке норовирусной инфекции стало известно 4 июля. Ее обнаружили у 37 человек во время круиза. Они пожаловались на рвоту, диарею и тошноту, людей отправили в отдельные каюты. Путешественники решили пожаловаться в Роспотребнадзор еще до окончания поездки.
Кроме того, на корабле были сотрудники с признаками кишечной инфекции, включая официанта и повара. Предварительно, на судне нарушили условия хранения провизии. Сейчас его дезинфицируют. Зараженных кишечной инфекцией членов экипажа отстранили.
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