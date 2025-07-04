СК открыл дело по факту нападения на полицейского в Нальчике

04 июля 2025, 22:05

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту нападения на полицейского в Нальчике открыло региональное СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. Об этом ведомство сообщило в соцсетях в пятницу, 4 июля.





