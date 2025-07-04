СК открыл дело по факту нападения на полицейского в Нальчике
Уголовное дело по факту нападения на полицейского в Нальчике открыло региональное СУСК РФ по Кабардино-Балкарии. Об этом ведомство сообщило в соцсетях в пятницу, 4 июля.
«…Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов»)», — сказано в публикации.Следователи считают, что неизвестный напал на правоохранителя на пересечении улиц Ленина и Ногмова. Сейчас на месте работают представители оперативных служб. Ведется допрос очевидцев происшествия.
Нападение на сотрудника ГАИ произошло некоторое время назад. Неизвестный нанес полицейскому серию ударов ножом. Злоумышленника ликвидировали. Пострадавшему оказывают помощь, его состояние тяжелое.