Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить трехлетнего сына

24 ноября 2025, 10:36

Мать пыталась убить трехлетнего сына в Артеме

Фото: iStock/Irina_Geo

В Артеме Приморского края задержали 27-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства своего трехлетнего сына. Инцидент произошел 23 ноября в квартире на улице Харьковская. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.