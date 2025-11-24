Жительницу Приморья заподозрили в попытке убить трехлетнего сына
В Артеме Приморского края задержали 27-летнюю женщину по подозрению в попытке убийства своего трехлетнего сына. Инцидент произошел 23 ноября в квартире на улице Харьковская. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное СУСК РФ.
По версии следствия, гражданка нанесла своему ребенку множественные колото-резаные ранения. Мальчик находился в беспомощном состоянии из-за своего возраста. К счастью, очевидцы вовремя вмешались и остановили мать. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Женщину задержали, сейчас решается вопрос о мере пресечения.
