ПВО уничтожила еще 4 БПЛА на подлете к Москве, общее число сбитых целей достигло 34
Российские средства противовоздушной обороны сбили ещё четыре беспилотника ВСУ, направлявшихся к столице. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. Инфоромация о последнем уничтожении украинских БПЛА поступила в 06:55 по московскому времени, однако дроны пытаются прорваться к Москве на протяжении всей ночи.
Самую высокую активность ВСУ зафиксировали с полтретьего до полчетвертого утра — за это время ПВО сбила 20 беспилотников. К настоящему моменту общее количество сбитых воздушных целей достигло 34 штук.
Ранее сообщалось, что в промзоне Лабинска после атаки украинского беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
