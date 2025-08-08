Извращенец трогал девушку за ягодицы в московском метро
Девушка написала заявление на извращенца, который схватил ее за ягодицы в московском метро. Об этом сообщает телеграм-канал «Московская Хроника».
Все произошло в минувшую среду, 6 августа, на станции Петровско-Разумовская. Когда пассажирка переходила платформу, перед ней возник мужчина и стал ее домогаться. После обращения в полицию неизвестного начали искать. Другие детали инцидента не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области извращенец наблюдал за девушками в женском туалете. После оклика одной из пострадавших он спешно ретировался.
