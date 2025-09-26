Достижения.рф

SHOT: У подозреваемой в самогоноварении в Ленобласти изъяли аппарат

У учительницы, подозреваемой в самогоноварении в Ленобласти, изъяли аппарат для перегонки. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.



По данным СМИ, на допросе Ольга Фёдоровна отвергла обвинения в том, что варила самогон в течение десяти лет. Педагог утверждает, что аппарат принадлежал её матери и с 1990‑х годов не эксплуатировался, а канистры с жидкостью в доме заполнили обычной водой.

Её муж тоже проходил по делу, его задерживали, но затем отпустили. Сейчас проверяют, имел ли он отношение к незаконной деятельности.

Соседи говорят, что не подозревали о чём‑то подобном: женщина работала в детском саду, мужчина — в строительной компании.

