Число погибших в Сланцах от употребления суррогатного алкоголя выросло до 19
Число погибших в Сланцах в Ленобласти от употребления суррогатного алкоголя выросло до 19 человек. Об этом пишет телеграм-канал Mash на Мойке.
В восьми случаях лабораторно подтвердили, что причиной смерти стал метанол. Ещё один употреблявший кустарный спирт в крайне тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области задержали подозреваемых в производстве и продаже суррогатного алкоголя, тогда называли 12 погибших. По данным следствия, поддельную продукцию поставляла сотрудница детского сада.
Перед этим стало известно, что пьяная мать чуть не убила ребёнка в российском городе.
Читайте также: