Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ SHOT: уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено

SHOT: уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено

Фото: iStock/rai

Фото: iStock/rai

Уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое грозило проводнице после того, как она выбросила кота Твикса на улицу, прекращено.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в действиях женщины не нашли «события преступления». Хозяева погибшего кота будут обжаловать решение.

Инцидент с Твиксом произошёл 11 января 2024 года в поезде, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. Вдруг Твикс выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кто хозяева питомца. После того как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы, поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.




В поисках животного участвовали почти шесть тысяч человек. Нашли Твикса 20 января недалеко от железной дороги, он замёрз насмерть.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот выбежал из переноски в 12:23, когда поезд остановился в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина кота, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.

За 2 минуты до отправления поезда проводница вагона в тамбуре просит пассажира выпустить животное на улицу. В 12:36 кот оказался на улице, а через 7 часов, в 20:23, владелец питомца заметил его отсутствие.

Читайте также:

В Дагестане четыре лошади провалились в яму

Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте

Подмосковный пожарный спас бездомного кота и забрал домой
#кот
#поезд
#инцидент
#екатеринбург
#петербург
#уголовное дело
В Луганске мужчина затопил съемное жилье и уснул в рулоне обоев
13 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Луганске съемщик квартиры напился, затопил жилье и уснул в рулоне обоев. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».
Событие случилось в доме на улице Андрея Линева. В результате случившегося весь первый этаж оказался затоплен, а второй заволокло паром. Соседи, заметив проблему, пришли к спящему мужчине и перекрыли подачу воды. Когда они разбудили его и попросили вызвать аварийную службу, квартиросъемщик ответил: «Я уже», после чего снова заснул. В результате инцидента возмещение убытков ляжет на хозяйку квартиры, в то время как квартиросъемщика ожидает судебное разбирательство.

Ранее стало известно, что в Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей.

До этого появилась информация, что трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета.

Читайте также:

Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте

Московский суд поместил в СИЗО экс-губернатора Рязанской области за взятку

В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей
#суд
#квартиры
#уголовное сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба родителей напавшего на детей в Краснодаре подростка
Родителей напавшего на детей в школе Краснодара подростка выдворят из РФ
13 декабря 2024, 15:25

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Выдворение из России за нарушение режима пребывания ждет родителей подростка, который напал на детей с ножом в Краснодаре. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.
«Суд постановил признать обоих виновными и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с административным принудительным выдворением за пределы России, с предварительным помещением в Центр временного содержания иностранных граждан», — сказано в публикации.
В суде уточнили, что речь идет о гражданах Республики Армения. Сам подросток обвиняется в хулиганстве, ему запретили посещать школу и пользоваться сетью «Интернет».

Об инциденте впервые стало известно 6 декабря. Тогда сообщалось о двоих пострадавших. Позже детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила о четверых.

Читайте также:

Многодетную мать подозревают в истязаниях детей

Под Калининградом произошло массовое ДТП

SHOT: уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено
#мир
#россия
#краснодарский край
#дети
#школьники
#родители
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Многодетную мать подозревают в истязаниях детей
Нижегородскую многодетную мать подозревают в систематических истязаниях детей
13 декабря 2024, 15:14

Фото: iStock/blinow61

В Дивееве Нижегородской области возбуждено уголовное дело против многодетной матери, подозреваемой в систематических истязаниях своих четырех несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
Сообщается, что женщина с 2015 по 2024 год проявляла жестокость по отношению к детям, недовольная их поведением.

Как выяснили правоохранительные органы, мать не только физически наказывала детей, но и самостоятельно зашивала раны, образовавшиеся в результате ее действий, с использованием иголки и нити, не обращаясь за медицинской помощью. Данные факты стали известны в ходе прокурорской проверки, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание с особой жестокостью и издевательством).

На данный момент дети изъяты у матери и помещены в специализированное учреждение для обеспечения их безопасности и получения необходимой помощи. Прокуратура продолжает расследование данного дела.

Ранее стало известно, что трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.

Читайте также:

Подростки избили и похитили сверстника с целью вымогательства в Подмосковье

Члена избиркома задержали, когда он забирал закладку с наркотиками в Москве

Трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета
#уголовное прокуратура
#ук
#мать
#расследование
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Калининградом произошло массовое ДТП
Под Калининградом столкнулись четыре машины
13 декабря 2024, 15:11

Фото: istockphoto/Bilanol

Четыре машины столкнулись под Калининградом на трассе «Северный обход города Калининграда», есть двое пострадавших, информирует областное УМВД в Telegram-канале.
«…На 16-м км автомобильной дороги «Северный обход города Калининграда» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате ДТП получили ранения водитель автомобиля Suzuki и пешеход (ранее водитель Toyota)», — сказано в публикации.
Временно перекрыты вторая и третья полосы от Гурьевска до населенного пункта Большое Исаково, добавили в Госавтоинспекции, порекомендовав водителям выбирать альтернативный маршрут.

Перед этим сообщалось, что в ДТП с маршруткой пострадала 20-метровая яхта. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

Водитель BMW сгорел заживо после ДТП у Кремля

«Три марала, два медведя и 154 лося»: в российском регионе подсчитали сбитых животных

В Москве машина насмерть сбила главу департамента Минобрнауки
#мир
#россия
#калининград
#дтп
#новости
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подростки избили и похитили сверстника с целью вымогательства в Подмосковье
13 декабря 2024, 14:01

Фото: istockphoto/blinow61

Трое подростков подозреваются в похищении и избиении сверстника в подмосковном Лыткарине с целью вымогательства, передает РЕН ТВ. Уточняется, что злоумышленники распыляли в пострадавшего перцовый баллончик, обливали зеленкой и угрожали ножом.
Нападение произошло 1 декабря, когда подростки встретили на улице свою жертву. Поживиться они не смогли, поскольку на счете было пусто. В настоящее время судьба злоумышленников неизвестна, обстоятельства произошедшего выясняются.

Перед этим стало известно, что трое екатеринбуржцев изнасиловали мужчину табуреткой в одной из мастерских. Пострадавший не стал обращаться в полицию, однако одного из злоумышленников задержали по подозрению в другом преступлении.

Читайте также:

Задержаны два киллера, готовивших убийство замгендиректора оборонного предприятия в Подмосковье

В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась

Главный фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину
#мир
#россия
#подмосковье
#криминал
#вымогательство
#новости
#уголовное дело
#полиция
#подростки
#лыткарино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Члена избиркома задержали, когда он забирал закладку с наркотиками в Москве
В Москве член избиркома Лукашенко был пойман с наркотиками
13 декабря 2024, 14:00

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Москве задержан член территориальной избирательной комиссии района Фили-Давыдково, 41-летний Дмитрий Лукашенко, который был пойман с наркотиками. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, задержание произошло около четырёх утра возле торгового центра «Вегас», когда Лукашенко заказывал наркотическое вещество через Даркнет.

Полицейские обратили внимание на мужчину, когда он уснул в своём автомобиле на парковке. При досмотре у него был найден пакетик с 9 граммами амфетамина. Лукашенко утверждал, что наркотик предназначен исключительно для личного употребления и не предназначен для продажи.

В настоящее время проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ за крупный размер наркотического вещества. Кроме того, известно, что у задержанного есть собственная юридическая компания.

В Красноярске 11 декабря вынесли приговор Владиславу Харлашину, изнасиловавшему и накачавшему девятилетнюю девочку наркотиками. Извращенца приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В торговле мефедроном в школе подозревают восьмиклассницу из Москвы

Суд РФ оставил приговор экс-дипломата США за контрабанду наркотиков без изменений

В Краснодаре школьницы отравились неизвестным веществом и попали в реанимацию
#приговор
#уголовное ук
#лукашенко
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Санкт-Петербурге школьница легла спать и не проснулась
В Шушарах 16-летняя девочка умерла во сне
13 декабря 2024, 10:56

Фото: iStock/idal

В Санкт-Петербурге, в посёлке Шушары, 16-летняя школьница умерла во сне.
Как пишет NEWS.ru со ссылкой на РЕН ТВ, труп девочки обнаружила мать в полдень 12 декабря. Она долго не могла разбудить дочку, а когда подошла ближе, увидела, что она не дышит.

На теле подростка не было внешних признаков насильственной смерти.

Следователи изъяли мобильный телефон школьницы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 11-летняя девочка из Сьерра-Леоне три дня провела в Средиземном море. Она сильно пострадала от переохлаждения. Её случайно обнаружили спасатели из организации Compass Collective.

Читайте также:

Трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета

Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок

Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
#следователи
#труп
#мать
#девочка
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Главный фигурант дела о поставках некачественных бронежилетов признал вину
Фигурант дела о некачественных бронежилетах для ВС РФ Андрей Есипов признал вину
13 декабря 2024, 10:43

Фото: iStock/Josiah S

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов признал свою вину по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
Есипову инкриминируются крупное мошенничество и дача взятки. Согласно информации следствия, вместе с главным фигурантом по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова.

Уточняется, что Есипов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Напомним, дело «Пикета» получило широкий общественный резонанс после того, как выяснилось, что российское оборонное ведомство закупило у компании более 20 тысяч бронежилетов, которые, как оказалось, не соответствовали условиям контракта. По данным следствия, на прибыль от мошеннического контракта Есипов приобрел недвижимость и акции различных компаний.

Читайте также:

В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты и взятки

Арестованы еще два фигуранта по делу о бракованных бронежилетах для ВС РФ в зоне СВО

Российский бронежилет выдержал попадание пули, на которую не рассчитан
#дело
#дача
#соглашение
#недвижимость
#мошенничество
#компании
#акции
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трое жителей Екатеринбурга изнасиловали мужчину ножкой от табурета
13 декабря 2024, 10:27

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчину изнасиловали ножкой от табурета трое жителей Екатеринбурга в мастерской. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник. Все случилось 26 октября.
«Двое избили потерпевшего и положили на стол, третий нашел рядом ножку от табурета и совершил действия сексуального характера», — пояснил источник.
Пострадавший не стал обращаться к полицейским, однако один из фигурантов подозревается в совершении другого преступления. Предварительно известно о вымогательстве денег с потерпевшего. Остальные злоумышленники разыскиваются. Региональный Следственный комитет отказался комментировать произошедшее.

Перед этим сообщалось, что в Казани задержали группу банкиров-подпольщиков. Оборот задержанных составлял весьма крупную сумму. Подробности в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Подмосковье мужчина напал на банкомат с отвёрткой

Молодую мать арестовали за выброс младенца в мусорный мешок

Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
#мир
#екатеринбург
#криминал
#полиция
#новости
#изнасилование
#насилие
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате