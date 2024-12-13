SHOT: уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено

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Уголовное дело о жестоком обращении с животными, которое грозило проводнице после того, как она выбросила кота Твикса на улицу, прекращено.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в действиях женщины не нашли «события преступления». Хозяева погибшего кота будут обжаловать решение.
Инцидент с Твиксом произошёл 11 января 2024 года в поезде, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. Вдруг Твикс выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кто хозяева питомца. После того как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы, поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.
В поисках животного участвовали почти шесть тысяч человек. Нашли Твикса 20 января недалеко от железной дороги, он замёрз насмерть.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот выбежал из переноски в 12:23, когда поезд остановился в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина кота, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.
За 2 минуты до отправления поезда проводница вагона в тамбуре просит пассажира выпустить животное на улицу. В 12:36 кот оказался на улице, а через 7 часов, в 20:23, владелец питомца заметил его отсутствие.
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Инцидент с Твиксом произошёл 11 января 2024 года в поезде, следовавшем по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург. Кот ехал в переноске вместе со своим хозяином до Тихвина. Вдруг Твикс выбрался и принялся бегать по вагону. Проводница рассказывала, что пыталась выяснить, кто хозяева питомца. После того как это не удалось сделать, она решила, что кот забежал в вагон с улицы, поэтому женщина поймала его и выбросила на стоянке в Кирове.
В поисках животного участвовали почти шесть тысяч человек. Нашли Твикса 20 января недалеко от железной дороги, он замёрз насмерть.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным на железной дороге. По результатам расследования, которое провела «Федеральная пассажирская компания», кот выбежал из переноски в 12:23, когда поезд остановился в Кирове. Через 12 минут о побеге питомца узнала проводница. Женщина попыталась отыскать хозяина кота, но никто не откликнулся. Человек, перевозящий Твикса, в этом время сидел в телефоне и не обращал внимания на вопросы.
За 2 минуты до отправления поезда проводница вагона в тамбуре просит пассажира выпустить животное на улицу. В 12:36 кот оказался на улице, а через 7 часов, в 20:23, владелец питомца заметил его отсутствие.
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Анастасия Ларина