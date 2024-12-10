Подмосковный пожарный спас бездомного кота и забрал домой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Подмосковный спасатель приютил бездомного кота, которого сам же нашёл на месте пожара. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Усатый нашёл себе убежище на складе с макулатурой и погрузочной техникой в Дзержинском. Однако вскоре на складе начался пожар, огонь охватил 1,1 тыс. кв. м. На место прибыли работники 303-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса и сотрудники федерального ведомства. Потушить огонь им удалось только утром», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Во время повторного обхода территории начальник части Дмитрий Агранат услышал в зоне, где ещё сохранялось задымление, слабое мяуканье. Там пожарный обнаружил обессиленного кота. Решение забрать его домой пришло сразу.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
По пути к дому Дмитрий завёз животное к ветеринару, чтобы убедиться, что здоровью кота ничто не угрожает. Теперь бывший беспризорник живет в семье пожарного. Ему дали кличку Дымок.
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