В Дагестане четыре лошади провалились в яму

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В Цунтинском районе Республики Дагестан четыре лошади местного фермера провалились в яму, одна из них погибла.
Как пишет Telegram-канал SHOT, глинистую почву размыло из-за непогоды, образовалась жижа в яме. По словам жителей, вытащить животных будет очень сложно.
Оставшиеся лошади пока подают признаки жизни и пытаются выбраться из ловушки.
Ранее в Краснодаре женщина с питбулем напала на соседку с ребёнком в лифте жилого дома.
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Анастасия Ларина