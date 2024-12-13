В Дагестане четыре лошади провалились в яму

Иностранные компании, которые покинули Россию в 2024 году, потеряли от 50 до 80 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. По его словам, к таким выводам он пришел, когда провел приблизительные расчеты по открытым источникам.