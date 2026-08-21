Группа подростков устроила смертельную аварию в Башкортостане

21 августа 2026, 03:41

Один подросток погиб в результате ДТП в Башкортостане

Фото: iStock/conejota

В селе Султанаево Кушнаренковского района Республики Башкортостан случилась авария с автомобилем «Нива». В машине находились семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет.