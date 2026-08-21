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Группа подростков устроила смертельную аварию в Башкортостане

Один подросток погиб в результате ДТП в Башкортостане
Фото: iStock/conejota

В селе Султанаево Кушнаренковского района Республики Башкортостан случилась авария с автомобилем «Нива». В машине находились семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет.



Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в результате аварии погиб один несовершеннолетний. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. На месте происшествия сейчас трудятся 18 специалистов, задействовано десять единиц техники.

Ранее серьёзная авария произошла в Санкт-Петербурге. Два автомобиля столкнулись на перекрёстке и вылетели на тротуар, где находились пешеходы. По предварительной информации, минимум шесть человек пострадали.

Александр Огарёв

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