Водитель кроссовера выстрелил в таксиста во время конфликта в центре Москвы

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Водитель кроссовера выстрелил в таксиста из пистолета после дорожного конфликта в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Москва с огоньком».
Отмечается, что сначала мужчины начали ругаться через открытые окна, однако в какой-то момент водитель китайского кроссовера достал травматический пистолет и выстрелил.
После этого таксист намеренно врезался в автомобиль обидчика. В ответ на это мужчина выстрелил ещё несколько раз и скрылся с места происшествия.
Водитель такси получил ранения. Сведения о его состоянии не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, пока показывал ему карабин отца, который ранее работал в полиции.
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После этого таксист намеренно врезался в автомобиль обидчика. В ответ на это мужчина выстрелил ещё несколько раз и скрылся с места происшествия.
Водитель такси получил ранения. Сведения о его состоянии не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области 12-летний школьник случайно застрелил своего друга, пока показывал ему карабин отца, который ранее работал в полиции.
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Анастасия Чинкова