Украинские войска атаковали белгородское село Муром дроном-камикадзе

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Дрон-камикадзе ВСУ атаковал село Муром Шебекинского округ. В результате атаки пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброшенного осколочного боеприпаса пострадавших нет», — написал глава региона.Он также уточнил, что был поврежден один частный дом, в нем выбило окна и и посекло осколками фасад.
Ранее сообщалось, что МИД Франции признал удары ВС Украины по Белгороду законной обороной. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак