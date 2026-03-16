SHOT: в блюдах доставки «Много лосося» обнаружили кишечную палочку
В блюдах сети доставки «Много лосося» обнаружили кишечную палочку, а на кухнях выявили многочисленные нарушения санитарных норм.
Об этом сообщил проект SHOT ПРОВЕРКА по результатам собственного расследования.
Поводом для проверки стали обращения клиентов, которые пожаловались на признаки пищевого отравления после заказа еды. По их словам, уже через несколько часов после приема пищи появлялись слабость, боли в животе и общее недомогание. Попытки связаться с администрацией, как утверждается, оставались без ответа.
Журналисты направили агентов под прикрытием в два отделения «черной» кухни сети. Они отправили образцы заказанных блюд на экспертизу в Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологий. По данным проекта, кишечную палочку обнаружили в нескольких позициях, включая «Цезарь с креветкой», ролл «Филадельфия с гребешком», поке с лососем и запеченный ролл с кальмаром.
Кроме того, проверка выявила нарушения санитарных требований на самих кухнях: отсутствие маркировки продуктов, неправильное хранение рыбы, а также работу сотрудников без медицинских книжек. Материалы расследования переданы в надзорные органы.
Читайте также: