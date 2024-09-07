«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар

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7 сентября в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар: загорелась многоуровневая парковка. В результате ЧП погибли два человека, сгорели более 20 авто. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого происшествия.
Пожар в Одинцово — что произошлоУтром жители Одинцово заметили огромный столб черного дыма, который было видно за несколько километров. Примерно в 12:30 в сети стали появляться кадры пожара — возгорание произошло на многоуровневой парковке в дачном поселке Лесной Городок в Одинцовском городском округе Подмосковья. Огонь также перекинулся на соседнюю парковку, которая полностью сгорела.
Сколько пострадало в пожаре в ОдинцовоТочное число погибших и пострадавших в результате пожара на парковке в Одинцово на данный момент уточняется. В пресс-службе МЧС по Подмосковью сообщили, что в результате ЧП скончались два человека.
Очевидец пожара Петр рассказал «Газете.Ru», что люди самостоятельно достали человека из горящего здания.
«Я успел лишь под конец. Я пришел, со мной подъехали пожарные машины, скорые, МЧС. Ребята помогали вытащить человека. Там был съезд круговой — оттуда его вытаскивали. На крик все сбежались, его спустили», — сказал он.Он добавил, что тело пострадавшего сильно обгорело, его экстренно забрали бригаде скорой помощи.
Мужчина уточнил, что на парковке было двое человек, один из которых не успел убежать.
«Я сам слышал как он орал, там ребята быстро организовали все и его спустили вниз. Очевидцы помогали. Не знаю, выжил ли он, но обгорел очень хорошо: и глаза, и рот. Очень страшно на самом деле было», — поделился Петр.Собеседник издания добавил, что во время пожара владелец одной из машин успел вывезти его с парковки.
«На ней облезла краска, почти полмашины — это крыша и капоты передний и задний. Но очень много машин там осталось, не вывезли, огонь вспыхнул мгновенно. Какие-то машины еще можно восстановить, но, думаю, очень много уже под утиль», — рассказал он.
Пожар в Одинцово — причины и последствияПрокуратура Подмосковья начала проверку. Сообщается, что возгорание началось при производстве ремонтных работ. Изначально причиной пожара называли взорвавшийся газовый баллон.
«В ходе проверки, проведение которой поручено Одинцовской городской прокуратуре, будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.По данным Telegram-канала Mash, порядка 20 машин сгорели во время пожара.
«Незамедлительно прибывшие к месту пожарно-спасательные подразделения установили, что в наземном паркинге происходит горение легковых автомобилей и конструктивных элементов парковки. На месте работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава», — заявили в МЧС.Возгорание локализовали на площади 713 квадратных метров, пожар на парковке уже ликвидировали.
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на парковке. Как сообщил ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью, дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).
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Алина Юрчак