«Вспыхнул мгновенно»: Что произошло на парковке в Одинцово, где разгорелся смертельный пожар

От нападения четырех медведей собака спасла хозяина на Камчатке, информирует агентство KamchatkaMedia. Все случилось в минувший четверг, 5 сентября, в поселке Светлый. Житель гулял с овчаркой в Молодежном микрорайоне, когда на него со спины бросились звери. Двое из них были молодыми, а еще двое — взрослыми. Питомец отвлек их и принял удар на себя. К счастью, он остался жив.