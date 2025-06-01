Стрелявший с крыши дома в Мурманске скончался в больнице

01 июня 2025, 15:24

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Мурманске скончался стрелок, открывший огонь по полицейским машинам с крыши девятиэтажки на Кольском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное СУ СК.