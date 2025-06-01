Стрелявший с крыши дома в Мурманске скончался в больнице
В Мурманске скончался стрелок, открывший огонь по полицейским машинам с крыши девятиэтажки на Кольском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное СУ СК.
По данным агентства, его смерть наступила 31 мая. Последние два месяца 43-летний мужчина провел в коме. Все это время он находился под охраной в медицинском учреждении в тяжелом состоянии. В сознание так и не пришел.
Напомним, инцидент произошел 30 марта 2025 года. Неизвестный сделал не менее 58 выстрелов из двух ружей, ранив двух человек. При задержании получил ранения головы и левого бедра, с которыми был доставлен в больницу. Личность стрелка установили – им оказался сотрудник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
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