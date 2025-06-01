Богомаз: в Брянской области объявлен трехдневный траур по жертвам крушения поезда
Брянской области объявили трехдневный траур после обрушения автомобильного моста на пассажирский поезд в Выгоничском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
На территории Брянской области 2, 3 и 4 июня приспустят государственные флаги России, самого региона и муниципальных образований. В эти дни отменят все культурно-массово-развлекательные мероприятия, а также теле-и радиотрансляции развлекательных передач.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, пообещав оказать им всю необходимую помощь.
Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд №86 «Климов — Москва». Как сообщили в МЖД, причиной трагедии стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта». В результате пострадали 73 человека, включая 4 детей, еще 7 погибли.
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