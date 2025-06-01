В Москве кипятком затопило проезжую часть
Кипяток из прорвавшейся трубы залил проезжую часть на западе столицы, сообщил Телеграм-канал «Осторожно, Москва».
Отмечалось, что прорыв трубы с горячей водой случился неподалеку от станции метро «Молодежная».
«Кипятком заливает проезжую часть, на месте работают коммунальные службы», — уточнялось в публикации.
Судя по опубликованным кадрам, машины продолжают ездить по затопленной дороге. При этом горячая вода частично уходит в ливневую канализацию.
Ранее сообщалось, что в поселке Октябрьский Камчатского края начался пожар на рыбокомбинате «Октябрьский». На место случившегося направили дополнительные пожарные расчеты. В настоящее время с пламенем борются девять человек, работают две автоцистерны и весь личный состав пожарного поста Октябрьский, а еще работники Усть-Большерецкого подразделения.