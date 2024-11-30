SHOT: В Лазаревском районе Сочи очевидцы сообщили о взрывах и вспышках в небе

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В ночь на 30 ноября в Сочи местные жители сообщали о звуках разрывов. Кроме того, в небе были видны яркие вспышки в небе.
Громкие хлопки, напоминающие звуки разрывов, слышали жители Лазаревского района города-курорта, сообщает телеграм-канал SHOT. По словам очевидцев, было слышно два-три громких звука в микрорайоне Лоо. Они сопровождались яркими вспышкаами в ночном небе.
Аналогичная информация поступает от жителей Дагомыса. Расстояние между этими пригородами Сочи составляет 13 километров. Люди рассказывают, что сначала был слышен громкий гул, а затем взрыв. Официальной информации относительно характера взрывов и их происхождения пока не поступало, как и сведений о возможных последствиях на земле.
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