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Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского

Взрыв прогремел в квартире в многоэтажке Жуковского
Фото: iStock/Reinhard Krull

Фото: iStock/Reinhard Krull

Взрыв прогремел в квартире в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время горит квартира на 12-м этаже в доме на улице Осипенко. Получили повреждения квартиры на 13 и 14 этажах. Рядом с домом, в нескольких метрах, располагается школа. Огонь стремительно распространяется, от дома исходит густой чёрный дым, который видно из разных районов города.

После начала пожара все жители оперативно выбежали на улицу. О пострадавших не сообщалось.



В данный момент на месте работают экстренные службы. Уточняются причины взрыва, а также информация о пострадавших.

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#пожар
#жилой дом
#жуковский
#подмосковье
Пытавшийся изнасиловать студентку иерей Сидоров запрещён в священнослужители
25 ноября 2024, 12:34

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Иерей Даниил Сидоров, который подозревается в попытке изнасилования молодой девушки, запрещён в священнослужители. Такое решение принял Церковный суд Екатеринбургской епархии.
Кроме того, он выведен за штат епархии, передаёт ТАСС со ссылкой на решение инстанции. После оглашения приговора данные иерея пропали из раздела «Персоналии» епархиального сайта.

Как установили следователи, 26-летний Сидоров напал на студентку около подъезда её дома и попытался совершить сексуальное насилие. Девушка сумела отбиться и убежать. В ближайшее время в отношении теперь уже бывшего священнослужителя будет избрана мера пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование инцидента.

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Разбившийся самолёт в Вильнюсе не сбросил скорость при снижении
25 ноября 2024, 12:16

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Разбившийся грузовой Boeing-737 DHL в Литве не сбросил скорость при снижении, проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно опускалось ниже заданной траектории полёта при посадке. Скорость самолёта была 277 километров в час, а расстояние до Земли — всего 200 метров. Пилот должен был сбросить скорость — этого требует инструкция.

Посадка в таких условиях невыполнима. На данный момент проводится проверка версии о том, что пилоту воздушного судна могло стать плохо.

Грузовой Boeing-737 DHL упал примерно в 06:30 утра по московскому времени (05:30 по литовскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Крушение случилось недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.

Ранее в сети появились кадры крушения грузового самолёта.

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#судно
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#литва
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Соседка уговорила 8-летнего ребенка ослушаться маму и он больше не вернулся домой: подробности трагедии под Пермью
25 ноября 2024, 12:08

Фото: iStock/Allchonok

Трагедия произошла в городе Добрянка Пермского края. 8-летний мальчик ушел гулять с друзьями во двор и больше не вернулся. Последней с детьми общалась соседка. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Обычный летний день


17 августа 2023 стояла жаркая погода. Отличный солнечный день совсем не предвещал беды. Дети во дворе бегали и играли, наслаждаясь оставшимися днями летних каникул. Внезапно к детям подошла их соседка и предложила всем вместе с ней отправиться на речку. Она собиралась на водоем со своим ребенком, а за компанию пригласила и всех детишек, играющих во дворе. Рады предложению были все, кроме 8-летнего мальчика. Он сказал, что его мама запрещает ходить к воде без присмотра взрослых. Но добрая соседка уговорила мальчика, ведь на речку он пойдет не один, а маме она обещала позвонить.

Из воды сами вышли не все


Фото: iStock/pedphoto36pm

После того как соседка и дети из двора пришли на речку, все стали заниматься своими делами. Дети разбрелись: кто-то играл на берегу, другие плавали в реке. Женщину часто отвлекал свой ребенок. Мальчик, который не хотел идти к воде, решил вместе с друзьями залезть купаться. Только в отличие от других детей, плавал он не совсем уверенно, а в момент, когда попал на глубину, вовсе начал тонуть. Барахтанье ребенка заметил его друг и позвал взрослых.

На место случившегося была вызвана скора медицинская помощь, но ехала она очень долго, а состояние мальчика ухудшалось. Ребенка в больницу один из очевидцев решил везти сам.

Мама мальчика узнала о случившемся позже всех


Когда ребенок был уже в больнице соседка решила рассказать все матери.

«Услышав стук в дверь, я подумала, что это балуются дети, открыла, а на пороге стоит соседка вся в песке и говорит: «Таня, пойдем отойдем». Я сразу почувствовала неладное», — рассказывает мама ребенка «КП-Пермь».
В момент, когда мать ребёнка добралась до больницы, он был ещё в реанимации. Медики боролись за его жизнь до последнего, но спасти мальчика так и не удалось.

Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился
Сын мигрантов пнул мальчика в лицо и поплатился

«Добрую» соседку привлекли к уголовной ответственности


По факту случившегося сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. 29 ноября 2023 года Пермским судом выл вынесен обвинительный приговор соседке. Женщина за «доброе дело» получила наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы и возмещение семье морального вреда на 600 тысяч рублей.

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Домашние свиньи разорвали на куски школьницу в Красноярском крае
Домашние свиньи растерзали школьницу в Красноярском крае
25 ноября 2024, 11:42

Фото: iStock/kadmy

Домашние свиньи убили школьницу в Красноярском крае. Животные буквально разорвали тело девочки на куски. Об этом пишет Baza.
По данным издания, 17-летняя девушка следила за домашним хозяйством, пока ее родители были в Красноярске. Вечером 23 ноября она пошла кормить свиней. Там агрессивная свиноматка сбила девочку с ног. Она упала, ударилась головой и потеряла сознание. Тогда на нее накинулись другие свиньи и растерзали ее. По данным следствия, смерть подростка наступила от кровопотери после того, как животные порвали ей бедренную артерию левой ноги.

Родители забеспокоились, когда дочь перестала выходить на связь. Они попросили соседа проверить все ли в порядке. Когда он зашел в свинарник, то обнаружил части тела одиннадцатиклассницы в свинарнике.

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Опубликованы кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Литве
25 ноября 2024, 11:31

Фото: iStock/ SCM Jeans

В сети появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе. Их опубликовал Телеграм-канал SHOT.
По предварительной информации, спасти пилота грузового самолёта не удалось. Еще два человека пострадали. В настоящий момент выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. Одного из членов экипажа доставили в больницу в тяжелом состоянии, другие работники воздушного судна не пострадали, рассказал Телеграм-канал Baza.

Грузовой Boeing-737 DHL упал где-то в 05:30 утра по литовскому времени (06:30 по московскому) на пересечении улиц Жирню и Лепкалнио. Инцидент произошёл недалеко от жилого дома. Согласно предварительной информации, воздушное судно выполняло рейс из Лейпцига.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас передавал, что самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в Вильнюсе, сообщил портал LRT.



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#работники
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МИД РФ: россияне не пострадали при крушении самолета в Литве
25 ноября 2024, 11:20

Фото: iStock/porpeller

Среди пострадавших при крушении грузового самолета в Вильнюсе нет российских граждан. Такие данные приводит ситуационно-кризисный центр МИД России.
«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет «DHL». Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в авиакатастрофе погиб один пилот. Еще два члена экипажа сейчас находятся в больнице.

Напомним, грузовой самолёт компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта в Вильнюсе, он рухнул на двухэтажный жилой дом. Грузовой Боинг 737 летел из Лейпцига. Он должен был совершить посадку в Вильнюсе, но не долетел до аэропорта всего пару километров. После крушения произошел крупный пожар. Жильцы дома не пострадали.

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#самолет
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#крушение
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Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама
Министра транспорта Ростовской области Кушнарева и его зама задержали за взятку
25 ноября 2024, 11:07

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)

Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за взятку в одном из ресторанов Ростова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, обоих задержали вечером 24 ноября с поличным при получении денежных средств. Кушнарев вину признал, а Мамелко заявляет о своей непричастности к делу.

Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.

Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.

Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Кушнарева и его зама. По его словам, министерство работает в штатном режиме.

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Второй за сутки Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку
Второй Superjet 100 «Азимута» совершил аварийную посадку в Красноярске
25 ноября 2024, 11:07

Фото: iStock/rebius

Ещё один самолёт Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ранее в этот день другой самолёт того же перевозчика совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи, в ходе которой у него загорелся двигатель. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, они намерены подавать коллективный иск в суд на «Азимут».

Отмечается, что второй инцидент произошёл утром 24 ноября. Пилоты самолёта, следовавшего по маршруту Минеральные воды – Уфа – Красноярск, подали сигнал об аварийной посадки. Причиной стала неисправность гидравлической системы передней стойки шасси.

Лайнер приземлился в Красноярске в 11:45 по местному времени. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

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#пилоты
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Женщина госпитализирована после взрыва в автобусе в центре Петербурга
25 ноября 2024, 10:52

Фото: istockphoto/GreenLiving

На Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга вечером 24 ноября произошёл взрыв в салоне автобуса, следовавшего по маршруту № 26. В результате одна из пассажирок получила травму головы.
По предварительным данным, взорвалась одна из составляющих пневмосистемы, приводящей в движение двери при открытии и закрытии, сообщает «Фонтанка.ру». Официального подтверждения этой информации пока не было. В причинах происшедшего предстоит разобраться экспертам и техническим специалистам «Пассажиравтотранса».

После взрыва все пассажиры, кроме женщины, получившей травму, самостоятельно покинули салон автобуса после его остановки. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

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