Взрыв прогремел в многоэтажке Жуковского

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Взрыв прогремел в квартире в многоэтажном доме в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время горит квартира на 12-м этаже в доме на улице Осипенко. Получили повреждения квартиры на 13 и 14 этажах. Рядом с домом, в нескольких метрах, располагается школа. Огонь стремительно распространяется, от дома исходит густой чёрный дым, который видно из разных районов города.
После начала пожара все жители оперативно выбежали на улицу. О пострадавших не сообщалось.
В данный момент на месте работают экстренные службы. Уточняются причины взрыва, а также информация о пострадавших.
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После начала пожара все жители оперативно выбежали на улицу. О пострадавших не сообщалось.
В данный момент на месте работают экстренные службы. Уточняются причины взрыва, а также информация о пострадавших.
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Анастасия Чинкова