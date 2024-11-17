В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka
Взрыв произошел в заводском цехе в Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Бречалов.
Согласно предварительным данным, заводской цех атаковал беспилотник, кадры публикует Telegram-канал Baza. В результате произошедшего один человек пострадал. Его госпитализировали.
На производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений нет, добавил Бречалов. На месте происшествия работают все оперативные службы.
Читайте также:
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
В российском регионе уничтожили украинский беспилотник
При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек
Екатерина Коршунова