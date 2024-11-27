У жилого дома в Подмосковье взорвалась машина

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского наемника Шарунаса Ясюкявичюса, обвиняя его в терроризме и наемничестве. Поводом для этого стали интернет-аукционы, организованные Ясюкявичюсом, на которых он продавал вещи, вывезенные из Курской области, передает РИА Новости.