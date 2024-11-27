У жилого дома в Подмосковье взорвалась машина

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Во дворе жилого дома в ЖК «Лайково» в Одинцовском районе Подмосковья взорвалась машина. Об этом сообщили в экстренных службах.
Согласно предварительной информации, взрыв авто мог произойти из-за поджога, после чего взорвался бензобак. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал РЕН ТВ.
На данный момент пожар уже потушен. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента в правоохранительных органах не назвали.
Ранее сообщалось, что на Фестивальной улице в Москве взорвался и перевернулся автомобиль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На данный момент пожар уже потушен. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. Причины инцидента в правоохранительных органах не назвали.
Ранее сообщалось, что на Фестивальной улице в Москве взорвался и перевернулся автомобиль. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова