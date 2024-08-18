Мигрант надругался над школьницей в столичном аквапарке и был задержан

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В Москве задержали 23-летнего мигранта, который надругался над 15-летней школьницей в аквапарке «Мореон». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Мужчину поймали в тот же день и на том же месте, когда девочка решилась рассказать все родителям, указано в материале.
По данным издания, девочка пожаловалась, что незнакомец делал с ней ужасные вещи. После задержания выяснилось, что мигрант официально не трудоустроен и живет в московском Ясенево без регистрации, говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное дело возбудили по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, максимальный срок по которой — 3 года колонии.
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