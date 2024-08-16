Таксист-мигрант пытался склонить к сексу мать бойца СВО в Благовещенске

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu
Мигрант попытался склонить к сексу мать бойца СВО в городе Благовещенске Амурской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Отмечается, что женщина возвращалась домой на такси. По приезду на указанный ею адрес водитель не разблокировал двери и обратился к пассажирке с рядом предложений интимного характера. В итоге матери бойца СВО чудом удалось выбраться из машины.
После произошедшего она позвонила сыну, находящемуся в зоне СВО и рассказала о случившемся. Мужчина, в свою очередь, попросил активистов помочь матери. Представители «Русской общины» связались с мигрантом, который попросил прощения за сво поступок и пообещал не допускать подобного в будущем.
Несмотря на такой исход, женщина всё же написала заявление в полицию.
Напомним, что в апреля этого года мигрантам в регионе запрещено работать в сфере пассажирских перевозок.
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После произошедшего она позвонила сыну, находящемуся в зоне СВО и рассказала о случившемся. Мужчина, в свою очередь, попросил активистов помочь матери. Представители «Русской общины» связались с мигрантом, который попросил прощения за сво поступок и пообещал не допускать подобного в будущем.
Несмотря на такой исход, женщина всё же написала заявление в полицию.
Напомним, что в апреля этого года мигрантам в регионе запрещено работать в сфере пассажирских перевозок.
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Анастасия Чинкова