SHOT: В Новой Москве из-за загоревшегося холодильника погибли два человека

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Два человека погибли из-за загоревшегося холодильника в посëлке Кокошкино в Новой Москве. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT, а позднее — и источник агентства ТАСС в оперативных службах столицы.
Прибывшие на место спасатели долго не могли вскрыть тяжёлую железную дверь, поэтому им пришлось проникать в квартиру через окно с помощью пожарной лестницы. Пострадавших смогли вытащить на воздух и передать медикам, однако время было упущено: спасти надышавшихся дымом людей уже не смогли.
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