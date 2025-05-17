В Казани экс-полицейские восемь раз обжаловали приговор за пытки

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Четыре бывших полицейских из Казани восемь раз пытались обжаловать приговор в Верховном суде РФ за пытки. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигурантами дела являются Алмаз Василов, Ильнар Ибатуллин, Фаиль Сабирзянов, и Айнур Рахматуллин. Первый обжаловал приговор три раза, второй и третий по два раза, а последний один раз.
Дело о пытках было заведено в 2012 году. Тогда сотрудники отдела полиции «Дальний» до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. Как рассказали родственники погибшего, полицейские изнасиловали его бутылкой из под шампанского, что привело к летальному исходу. В результате расследования было выявлено еще несколько случае пыток в отделе. В общем в списке потерпевших оказались 14 человек.
В 2014 году восемь сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Фигуранты получили от 1 года и 8 месяцев до 13 лет колонии.
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Дело о пытках было заведено в 2012 году. Тогда сотрудники отдела полиции «Дальний» до смерти замучили задержанного Сергея Назарова. Как рассказали родственники погибшего, полицейские изнасиловали его бутылкой из под шампанского, что привело к летальному исходу. В результате расследования было выявлено еще несколько случае пыток в отделе. В общем в списке потерпевших оказались 14 человек.
В 2014 году восемь сотрудников были признаны виновными в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью в зависимости от роли каждого. Фигуранты получили от 1 года и 8 месяцев до 13 лет колонии.
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Иван Мусатов