Shot: влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию

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Влюбившуюся в труп сотрудницу морга требуют проверить на некрофилию, пишет SHOT, ссылаясь на руководителя правозащитной организации «Сорок сороков» Георгия Солдатова. Речь идет о некоем посте, где говорится про «очаровательного мертвеца».
По словам Солдатова, такие посты могут травмировать детскую психику, а автор поста нарушила закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».
Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.
Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.
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Уточняется, что запись сотрудница морга делала вместе с мужем, которого не смутили подробности испытываемых к телу бывшего участника проекта «На ножах» чувств.
Также известно, что девушка выкладывает в сеть и другие детали своей работы в морге.
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Никита Кротов