SHOT: жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП

28 июля 2025, 12:00

Шавкат Рахмонов (Фото: Instagram*/shavkatrakhmonov94)

В смертельное ДТП попали жена и сын знаменитого бойца UFC Шавката Рахмонова.





Как пишет Telegram-канал SHOT, авария произошла сегодня утром на автодороге Алматы — Екатеринбург, Жамбылской области Казахстана. Уточняется, что Toyota Land Cruiser 200, где было четыре человека, перевернулась. Две женщины погибли, а еще одну женщину и ее сына госпитализировали. Известно, что у них серьезные травмы.



Как пишут местные СМИ, погибшие являются подругами жены Рахмонова. По предварительной информации, за рулем была супруга спортсмена.



