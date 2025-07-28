SHOT: жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП
В смертельное ДТП попали жена и сын знаменитого бойца UFC Шавката Рахмонова.
Как пишет Telegram-канал SHOT, авария произошла сегодня утром на автодороге Алматы — Екатеринбург, Жамбылской области Казахстана. Уточняется, что Toyota Land Cruiser 200, где было четыре человека, перевернулась. Две женщины погибли, а еще одну женщину и ее сына госпитализировали. Известно, что у них серьезные травмы.
Как пишут местные СМИ, погибшие являются подругами жены Рахмонова. По предварительной информации, за рулем была супруга спортсмена.
«Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, но их жизни уже ничего не угрожает», — говорится в сообщении.Шавкат Рахмонов — непобежденный 30-летний боец смешанных единоборств. Мужчина выступает в UFC в полусреднем весе.
*Запрещен в РФ