Достижения.рф

SHOT: жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова попали в смертельное ДТП

Шавкат Рахмонов (Фото: Instagram*/shavkatrakhmonov94)

В смертельное ДТП попали жена и сын знаменитого бойца UFC Шавката Рахмонова.



Как пишет Telegram-канал SHOT, авария произошла сегодня утром на автодороге Алматы — Екатеринбург, Жамбылской области Казахстана. Уточняется, что Toyota Land Cruiser 200, где было четыре человека, перевернулась. Две женщины погибли, а еще одну женщину и ее сына госпитализировали. Известно, что у них серьезные травмы.

Как пишут местные СМИ, погибшие являются подругами жены Рахмонова. По предварительной информации, за рулем была супруга спортсмена.

«Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести, но их жизни уже ничего не угрожает», — говорится в сообщении.


Шавкат Рахмонов — непобежденный 30-летний боец смешанных единоборств. Мужчина выступает в UFC в полусреднем весе.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0