SHOT: Жители Крыма сообщают о серии взрывов в районе Феодосии

Фото: iStock/Natalia_Garmasheva
Жители Крыма сообщили о мощных взрывах над Феодосией. По предварительным данным, там сработала ПВО, написал Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, два мощных хлопка прозвучали в небе над городом в начале третьего часа ночи. Через какое-то время раздались ещë несколько взрывов. Жители ряда феодосийских города сообщают, что в их домах содрогнулись стëкла, а во дворах сработали сигнализации у машин.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на днище автомобиля, который пытался въехать на территорию Крыма с севера, было обнаружено мощное самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ РФ заметили СВУ при проведении досмотра машины на контрольно-пропускном пункте «Джанкой». Машину в экстренном порядке переправили в безопасное место, после чего специалисты-взрывотехники приступили к операции по разминированию автомобиля и обезвреживанию СВУ.
По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины.
Читайте также:
Под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство
Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
По заключению экспертов, взрывное устройство было изготовлено с использованием частей и компонентов западного производства, которые страны НАТО поставляют на территорию Украины.
Читайте также:
Под днищем автомобиля на въезде в Крым обнаружено взрывное устройство
Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Стало известно о попытке ВСУ атаковать Крым 13 дронами-камикадзе
Артем Путинцев