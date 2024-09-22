Шпиономания в Госдуме: Депутаты ищут в кабинетах камеры и микрофоны

Фото: istockphoto/Borislav
Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки для прослушки и скрытые камеры видеонаблюдения. Шпиономания обуяла народных избранников после того, как в сеть утекло видео, на котором человек, похожий на члена фракции КПРФ Дениса Парфенова развлекается с представительницей древнейшей профессии.
Судя по кадрам, запись производилась в кабинете Госдумы и явно велась скрытно, передаёт телеграм-канал Baza. После этого сразу несколько депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытых камер и подслушивающих устройств. Некоторые не стали вызывать сторонние фирмы, специализирующиеся на таких услугах, а доверились своей охране, где, как правило, работают бывшие силовики и представители спецслужб.
Что касается пикантного видео с участием, предположительно, Парфенова, вызвавшего скандал, то в КПРФ сообщили, что уже инициировали проверку по этому факту. Впрочем, во фракции не исключили, что запись была создана нейросетью с использованием технологий искусственного интеллекта.
Читайте также:
Депутат КПРФ, заказавший проститутку в Госдуму, оказался женат
«Изгнать демонов»: Депутат Милонов требует очистить Госдуму хлоркой после проститутки
Депутата КПРФ уличили в заказе проститутки в Госдуму
Александр Бойцов