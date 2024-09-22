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Шпиономания в Госдуме: Депутаты ищут в кабинетах камеры и микрофоны

Депутаты ГД нанимают специалистов для поиска в кабинетах камер и микрофонов
22 сентября 2024, 16:37
Фото: istockphoto/Borislav

Фото: istockphoto/Borislav

Депутаты Госдумы ищут в своих кабинетах жучки для прослушки и скрытые камеры видеонаблюдения. Шпиономания обуяла народных избранников после того, как в сеть утекло видео, на котором человек, похожий на члена фракции КПРФ Дениса Парфенова развлекается с представительницей древнейшей профессии.


Судя по кадрам, запись производилась в кабинете Госдумы и явно велась скрытно, передаёт телеграм-канал Baza. После этого сразу несколько депутатов от КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам с просьбой проверить их кабинеты на наличие скрытых камер и подслушивающих устройств. Некоторые не стали вызывать сторонние фирмы, специализирующиеся на таких услугах, а доверились своей охране, где, как правило, работают бывшие силовики и представители спецслужб.

Что касается пикантного видео с участием, предположительно, Парфенова, вызвавшего скандал, то в КПРФ сообщили, что уже инициировали проверку по этому факту. Впрочем, во фракции не исключили, что запись была создана нейросетью с использованием технологий искусственного интеллекта.

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#госдума
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Подмосковье
22 сентября 2024, 16:33

Фото: iStock/GordZam

Самолёт Cessna-182 совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Отмечается, что самолёт совершил аварийную посадку на посадочной площадке Воскресенск. По предварительной версии, в полёте была выявлена неисправность электросистемы, в результате чего произошло задымление кабины пилота. Командир судна запросил экстренную посадку. При приземлении самолёт получил незначительные повреждения корпуса, никто не пострадал.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК РФ проводится доследственная проверка по факту произошедшего. Специалист ведомства осматривает место посадки. Также дополнительно организован целый комплекс проверочных мероприятий, которые направлены на установление всех причин аварии.

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«Угрожал ружьём»: в Дагестане родной отец пять лет насиловал дочь
Mash Gor: отец пять лет насиловал дочь и угрожал ей ружьём в Дагестане
22 сентября 2024, 16:09

Фото: iStock/Boyloso

Девочку из Дагестана на протяжении почти пяти лет насиловал родной отец. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что отец начал издеваться над девочкой, когда ей было 12 лет. Он насиловал её, после запугивал и угрожал, что застрелит её из ружья, если об этом узнает мать.

Несколько дней назад девочка не выдержала очередного надругательства, убежала из дома и написала заявление в полицию.

Мужчина во всём сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Теперь мужчине грозит тюремное заключение.

Подобный случай ранее произошёл в Краснодарском крае. Там отец насиловал нескольких несовершеннолетних дочерей. Решением суда его посадили в тюрьму на 18 лет.

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#ребёнок
#полиция
#отец
#уголовное
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Концлагеря, изнасилования и убийства: Жуткая правда о преступлениях ВСУ в российском приграничье
22 сентября 2024, 15:45

Фото: istock / Dmytro Sheremeta

Террористы «Азова»* с вытатуированными «волчьими крюками» и «мертвыми головами» СС перенимают методы Третьего рейха — ВСУ насилуют женщин, убивают детей и создают подобие концлагерей на территории Курской области.
Об ужасающих подробностях зверских преступлений киевского режима, которые раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова, читайте в материале «Радио 1».

Подобия концлагерей

«Имеются и многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске, о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концентрационных лагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей», — рассказала представитель МИД в ходе IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.
Фото: istockphoto/BONDART
Детали чудовищных преступлений фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны известны многим. И сейчас, слушая доклад Министерства иностранных дел, хочется думать, будто это страшные страницы истории 1941—1945 годов. Но нет, это происходит сейчас, в современном мире, на территории оккупированной уже новыми нацистами Курской области.


Изнасиловали и расстреляли женщину в школе

Украинские боевики с фашистской символикой не останавливаются ни перед чем, включая преступления против половой неприкосновенности. Негодяи в форме насилуют женщин перед расстрелом.
«14 сентября российские следователи задокументировали свидетельство жуткого военного преступления в селе Гончаровка Курской области — боевики ВСУ изнасиловали и расстреляли работавшую в местной школе женщину, узнав, что её сын — военный», — рассказала Захарова.

Фото: istockphoto/ForgottenBeautyPhotography
Пугает и то, что нарушения всех норм международного права не смущают цивилизованную Европу. Статья 33 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны запрещает акты насилия или угрозы насилием в отношении гражданского населения во время войны. Но западные политики и СМИ об этом умалчивают.


«Школьники убиты выстрелами в спину»

Дети впервые в истории человечества стали объектом нацистской государственной политики именно в годы Великой Отечественной войны. И вот спустя 80 лет, в современном мире, со всеми его правами и прописанными законом нормами, зверские преступления против детей повторяются. А западные сообщества по-прежнему молчат.

Один из фактов немыслимой расправы над детьми поведал в конце августа заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка одиннадцатого армейского корпуса. Боевики в Курской области расстреляли троих школьников от 10 до 12 лет, которые пытались уехать на мотоцикле в районе Малой Локни.
«Они были убиты выстрелами в спину», — говорится в документах МИД, которые зачитывает Захарова.
И это не все ужасы на оккупированной новыми фашистами территории.

Фото: istockphoto/shironosov

«Сколько уже детей распято на Украине?»

В одном из примеров Мария Захарова рассказала, как 15 сентября в Курской области украинские боевики американской авиабомбой уничтожили школу. Самое обычное образовательное учреждение для детей стерли с лица земли и назвали это местью за удар по военному институту в Полтаве.

«Сколько уже детей распято на Украине? Сколько детей уже распято на Донбассе, мальчиков и девочек? Кто-нибудь из смеявшихся не хочет посчитать?», — спрашивает Захарова, приводя факты преступлений против детей.
Фото: сайт МИД РФ

Несмотря на попытки «цивилизованного» Запада замалчивать подобные зверства и игнорировать факт возрождения фашизма в мире, эти преступления не только войдут в историю, но и не останутся безнаказанными.
«Российские правоохранительные органы фиксируют каждое преступление. Все причастные обязательно ответят по всей строгости закона», — заверили в МИД.

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Врачи пытаются спасти беременную мать: Трое детей умерли после ужина пельменями, подробности
Мать умерших от отравления пельменями детей оказалась на девятом месяце беременности
22 сентября 2024, 15:06

Фото: istock / itsmejust

В селе Красная Сопка Красноярского края три ребенка умерли после семейного ужина пельменями и курицей. Вечером 21 сентября медики не смогли привести в чувство 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. Утром в воскресенье стало известно, что скончалась 11-летняя девочка. Родители находятся в больнице в тяжелом состоянии, мать должна была вот-вот родить пятого.
В материале «Радио 1» расскажем, что известно об этом трагичном инциденте.

Смертельный ужин в Красноярском крае

Отцу семейства 34 года, он работает на элеваторе. Матери 32 года, она трудилась на одной из местных ферм. В семье проживали три девочки 6, 11 и 12 лет, а также 13-летний мальчик.

В пятницу, 20 сентября, россияне приобрели пельмени и курицу в магазине «Олимп» в селе Красная Сопка.

В тот же вечер продукцию съели вместе с детьми. На следующее утро у всех резко ухудшилось самочувствие. Семья с жалобами на тошноту и рвоту обратилась за помощью медиков.
Фото: istock / Pornpak Khunatorn

Сколько умерло, что с пострадавшими

Пострадавших вечером доставили санавиацией в медицинские учреждения Красноярска. По данным «Известий», оставшийся в живых ребенок, находится в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

К сожалению, трое детей не смогли перенести отравление неизвестным веществом и скончались в больнице. По последней информации, вечером 21 сентября самочувствие 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось. 22 сентября в СК подтвердили гибель 11-летней девочки.

Как сообщили «КП»-Красноярск в региональном СК, мать находится на девятом месяце беременности и должна была родить со дня на день. Сейчас врачи борются за две жизни сразу. Подробности состояния отца пока не сообщается.

Возбуждено дело по статье по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни»). На данный момент специалисты устанавливают вещество, которым отравились члены семьи.
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Причины отравления

Известно, что пельмени продавались на развес — без фирменной упаковки. Торговая точка приобретала их у местного предпринимателя, которого уже вызвали на допрос, как и хозяина магазина. Вместе с этим, по данным следствия, один из детей не ел курицу.
Фото: istock / blinow61

По данным РЕН ТВ, одна из версий гибели детей — отравление ядовитым веществом, которое перепутали с приправой. Точные сведения будут известны после вскрытия, в настоящий момент отраву изъяли.

Кроме того, в доме семейства обнаружили удобрения и пестициды для огорода. Сейчас выясняется, не могли ли они как-то повлиять на произошедшее.

Беспорядок в доме

Помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и республики Хакасия Юлия Арбузова рассказала krsk.aif.ru, что в доме, где проживало семейство, были проведены обыски. Магазин тоже обыскали и изъяли все подозрительные полуфабрикаты, курицу. Всё это увезли на экспертизу.



Многие пользователи обратили внимание на беспорядок в доме. Обшарпанные обои, грязь, ободранный диван, на котором лежат груды грязных вещей — жилище производит не самое приятное впечатление.

«Про семью можно сказать, что она многодетная, ни на каких учетах нигде не состояла. Супруг точно работает. Следователь по этому делу говорил, что вроде как не пьющая», — рассказала Арбузова.
В беседе с «Газетой.ru» соседка Ольга заявила, что никто в доме не злоупотреблял спиртным, а сами дети всегда были чистыми. Женщина отметила, что беспорядок в доме, где отравились дети, образовался после визита сотрудников правоохранительных органов, проводящих проверку.

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Мужчину на сапборде унесло в открытое море в Геленджике
22 сентября 2024, 14:45

Фото: iStock/Elena Goosen

Мужчину унесло в открытое море на сапборде в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в воскресенье утром 53-летний мужчина отправился плавать на сапборде в акватории Чёрного моря с пляжа в хуторе Джанхот. После этого он пропал, о его судьбе ничего не известно.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция, в море вышли катеры со спасателями.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Сочи девушку унесло волной в открытое море. Во время шторма она находилась на берегу вместе со своим другом. Затем они зашли в воду, но вышел обратно только мужчина. Поиски продолжались несколько дней, но тело так и не было найдено.

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#краснодарский край
#чёрное море
#поиски
#мужчина
#спасатели
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В Петербурге накрыли секс-вечеринку с билетами за 700 тысяч рублей
22 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/Motortion

В Петербурге накрыли секс-вечеринку с входными билетами почти за 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в субботу вечером полицейских вызвали в отель «Трезини», где должна была состояться «ночь искушений INFERNO». По словам организаторов мероприятия, все гости смогут открыть для себя новый мир «без сковывающих правил и границ». Каждый гость проходил процедуру одобрения от организаторов.

В правилах мероприятия сказано, что запрещено пользоваться телефонами, трогать гостей без их согласия и любые формы порнографии. Также указан дресс-код – девушки должны быть в чёрных платьях, а мужчины в смокингах. Но главным элементом образа должна была стать чёрная маска.

Стоимость билетов начиналась от 35 тысяч рублей для девушек и 145 тысяч рублей для мужчин. Стоимость максимального тарифа для пары составила 695 тысяч рублей.

Общественники узнали о проведении такого рода мероприятия и до его начала вызвали полицию. Когда правоохранители ворвались в здание, они обнаружили там уже собравшихся гостей, а также фаллоимитаторы, эротические смазки и другие атрибуты для секс-вечеринки.

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Глава Владимирской области Авдеев сообщил об эвакуации двух районов
22 сентября 2024, 13:05

Фото: istockphoto/NatureNow

Власти Владимирской области провели мероприятия по эвакуации Киржачского и Меленковского районов. Причиной экстренных мер стали сообщения об угрозе.
Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. В своём телеграм-канале губернатор также добавил, что с вечера 21 сентября областное правительство, муниципалитеты и профильные ведомства работали в режиме повышенной готовности, а потому оперативно отреагировали на сообщения об опасности. В настоящее время все жители вернулись в свои дома, обстановка в области находится под контролем, уточнил Авдеев.

В Киржачском районе прошла эвакуация в посёлках Барсово, Мирный и Дубки. По словам местных жителей, над населёнными пунктами «летали беспилотники». Официальной информации о том, какого рода была угроза, вызвавшая эвакуацию, пока не поступало.

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В 43 года умер актёр из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов: что об этом известно
Актер из «Моей прекрасной няни» Владимир Моргунов скончался на 44-м году жизни
22 сентября 2024, 12:13

Фото: vk.com / Владимир Моргунов

Российский актёр Владимир Моргунов ушел из жизни в самом расцвете сил, на 43-м году жизни. Самыми известными работами Моргунова стали роли в сериале «Моя прекрасная няня» и полнометражном фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В материале «Радио 1» расскажем, что известно о погибшем актере.

Биография Владимира Моргунова

Владимир Моргунов родился 20 декабря 1980 года. В 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС по специальности актёр драматического театра и кино.

Два года трудился в Московском театре «У Никитских ворот».

Дебютировал на экране в 2004 году в роли Кости в фильме «Дорогая Маша Березина»

Последние годы жизни Моргунов отошёл от активной актёрской деятельности, и больше сосредоточился на работе ведущего, выступая на различных частных мероприятиях.

Причины смерти Владимира Моргунова

Владимир Моргунов скончался 16 сентября 2024 года, сообщили друзья актера на его странице в социальных сетях. Прощание с ним состоялось через два дня в городе Малоярославец Калужской области. Общественность узнала о кончине артиста только 21 сентября.

Причины такого раннего ухода не сообщаются.
Фото: istock / SergeyPankratov

Фильмография Владимра Березина

Моргунов снимался в фильмах «Кто в доме хозяин?», «Дорогая Маша Березина», «Дом кувырком» и других картинах.

Снялся в трех сериях сериала «Моя прекрасная няня». В эпизоде «Старые добрые времена» (26 серия) он исполнил роль фотографа, в 47 серии («Что наша жизнь – игра!») – ассистента режиссера, а в 76 серии («Пансионат») сыграл Олега.

Также исполнил роль в эпизоде фильма «Наша Russua. Яйца Судьбы».

Личная жизнь Владимира Моргунова

Достоверных сведений о семье Владимира Моргунова нет.

В сети есть некоторое количество фото Владимира. Несмотря на то, что он был актером и ведущим, аккаунты его соцсетей практически не велись.

До этого сообщалось, что в семье известной певицы Ирины Понаровской произошла трагедия — ушел из жизни ее единственный сын Энтони Родд. Его отцом был американский музыкант. Пара долгое время не могла стать родителями, поэтому их ребенок был окружен большой любовью и заботой. Что произошло с молодым наследником артистки — читайте в материале «Радио 1».

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СК РФ проверит художника, обвинившего СССР в начале Второй мировой войны
22 сентября 2024, 11:50

Фото: iStock/sezer ozger

Организация «Ветераны России» просит Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить художника Павла Шевелева после его слов о вине СССР в начале Второй мировой войны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее Шевелев заявил, что Советский Союз вместе с Германией начал Вторую мировую войну.

«Ветераны России» направили в ведомства обращение, в котором заявили, что слова художника являются примером фальсификации истории, оскорбляющим память павших советских солдат.

В случае, если СК РФ примет решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, художнику грозит до пяти лет лишения свободы. Сам Шевелев не объяснил цель сказанного и не комментировал данную ситуацию.

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#ссср
#вторая мировая война
#художник
#обвинение
#проверка
#следственный комитет
#генпрокуратура
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