Киев через США передал России предложение об энергетическом перемирии

Зеленский: Киев передал РФ предложение об энергетическом перемирии
Украина направила России предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
30 марта главарь киевского режима уже высказывал готовность к прекращению огня на Пасху, уточнив, что речь может идти как о полном, так и об энергетическом перемирии. При этом он отметил, что не считает Украину проигравшей стороной.
«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал Зеленский.В Москве к этим инициативам отнеслись скептически. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова украинского политика о пасхальном перемирии «пиар-акцией». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Зеленский должен стремиться к устойчивому миру, а не к временной паузе в боевых действиях.
