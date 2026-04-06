Киев через США передал России предложение об энергетическом перемирии

06 апреля 2026, 22:02

Зеленский: Киев передал РФ предложение об энергетическом перемирии

Украина направила России предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.





30 марта главарь киевского режима уже высказывал готовность к прекращению огня на Пасху, уточнив, что речь может идти как о полном, так и об энергетическом перемирии. При этом он отметил, что не считает Украину проигравшей стороной.





«Если Россия прекратит удары по энергетике Украины, мы ответим зеркально. Такое наше предложение через американцев у российской стороны есть», — сказал Зеленский.