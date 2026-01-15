Шурин экс-мэра Москвы Батурин вышел на свободу

15 января 2026, 13:57

Виктор Батурин (Фото: РИА Новости/Андрей Стенин)

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин вышел на свободу после отбывания части срока за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.