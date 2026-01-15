Шурин экс-мэра Москвы Батурин вышел на свободу
Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин вышел на свободу после отбывания части срока за мошенничество. Об этом сообщает Telegram-канал, близкий к правоохранительным органам.
Бизнесмена задержали 1 июля 2021 года по делу о попытке завладеть 25% акций строительной компании «Интеко» у своей сестры, вдовы экс-мэра Елены Батуриной. Для этого он предоставил суду поддельный договор на долю стоимостью 552 миллиона рублей.
В суде Батурин вину не признал, однако в 2023 году его приговорили к шести годам колонии общего режима за попытку мошенничества и фальсификацию документов. Предприниматель отбыл менее половины срока и его досрочно освободили.
Ранее Виктор Батурин уже имел судимости: в 2008 году против него возбудили дело за угрозу убийством в отношении бывшей жены Яны Рудковской, а в 2013-м его осудили за мошенничество в особо крупном размере при попытке продать британцу векселя на 5,5 миллиарда рублей. В обоих случаях его досрочно освободили.
