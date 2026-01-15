В Дагестане глав трех строительных компаний осудили за хищение 260 млн рублей
В Дагестане Каспийский городской суд вынес приговор трем руководителям строительных компаний за мошенничество на сумму более 260 миллионов рублей. Об этом сообщает «Лента.ру».
Преступная схема действовала с 2016 по 2018 год: злоумышленники завышали стоимость контрактов и вносили ложные данные в акты выполненных работ, используя подконтрольный «Республиканский центр по сейсмической безопасности».
Фигуранты признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Глава ООО «Основа» получил семь лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей, директор НПО «Плодоовощналадка» приговорён к восьми годам лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей, а руководитель ООО «Дагстройсервис» — к пяти годам и штрафу 300 тысяч рублей.
Суд также удовлетворил иск правительства Дагестана о взыскании ущерба, причинённого действиями обвиняемых, с целью возмещения похищенных средств.
