В Иваново девочка спасла свою семью от отравления угарным газом

15 января 2026, 13:34

Фото: iStock/Iulianna Est

В Иваново девятилетняя школьница спасла свою семью, вовремя вызвав скорую помощь. Девочка обнаружила мать и двоих младших детей в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом от неисправной газовой колонки.