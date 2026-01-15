В Иваново девочка спасла свою семью от отравления угарным газом
В Иваново девятилетняя школьница спасла свою семью, вовремя вызвав скорую помощь. Девочка обнаружила мать и двоих младших детей в тяжелом состоянии из-за отравления угарным газом от неисправной газовой колонки.
Как сообщает городская станция скорой помощи, мать ранее искупала семилетнюю дочь, после чего сама почувствовала себя плохо, а младший трехлетний ребенок находился вялым и без сознания. Когда старшая дочь вернулась из школы, она обнаружила всех членов семьи в критическом состоянии и немедленно позвонила в службу спасения. На место прибыли медики, которым потребовалась помощь второй бригады для стабилизации состояния всех троих пострадавших.
Всю семью госпитализировали. Благодаря быстрой реакции девятилетней девочки удалось вовремя спасти жизнь матери и детей, предотвратив трагический исход.
Читайте также: