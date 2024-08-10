Схватила за руку и протащила: воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику

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Воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику в детском саду во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что ребёнок ходит в детский сад чуть больше недели. В один из дней воспитательница написала маме малыша и попросила забрать его раньше обычного, поскольку он всё время плачет. Когда родительница пришла за сыном, воспитательница сказала, что ему надо бы проверить руку.
После обращения в травмпункт выяснилось, что у ребёнка перелом плечевой кости. Тогда родители потребовали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали следующий инцидент: воспитательница хватает малыша за руку и силой тащит несколько метров.
Позднее появилась информация, что заведующая детским садом уволила воспитательницу, как только узнала о случившемся. По её словам, за сотрудницей ранее ничего подобного не замечали.
Родители мальчика собираются подавать в суд, а Следственный комитет и министерство образования организовали проверку произошедшего.
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После обращения в травмпункт выяснилось, что у ребёнка перелом плечевой кости. Тогда родители потребовали записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали следующий инцидент: воспитательница хватает малыша за руку и силой тащит несколько метров.
Позднее появилась информация, что заведующая детским садом уволила воспитательницу, как только узнала о случившемся. По её словам, за сотрудницей ранее ничего подобного не замечали.
Родители мальчика собираются подавать в суд, а Следственный комитет и министерство образования организовали проверку произошедшего.
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Анастасия Чинкова