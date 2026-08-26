Швеция пытается отобрать у россиянина участок земли близ подземной военной базы
Вооруженные силы (ВС) Швеции намерены изъять у гражданина России земельный участок, расположенный рядом с подземной военной базой. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон, его слова передает телеканал TV4.
Речь идёт об объекте близ военно-морской базы на острове Мускё, которую построили в 1950–1960-х годах. Отмечается, что участок россиянина расположен около одного из входов на базу и обладает «уникальными» условиями для ее усиления, прежде всего против беспилотников. По словам Юнсона, шведской армии необходим контроль над этой территорией, поскольку нынешний владелец якобы создаёт угрозу безопасности.
Шведское фортификационное агентство уже подало официальную заявку на экспроприацию участка в интересах вооружённых сил. Документ направлен в правительственные инстанции для дальнейшего рассмотрения.
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