Швеция пытается отобрать у россиянина участок земли близ подземной военной базы

26 августа 2026, 02:55

Швеция собирается изъять у гражданина России участок земли недалеко от базы ВМС

Фото: iStock/by-studio

Вооруженные силы (ВС) Швеции намерены изъять у гражданина России земельный участок, расположенный рядом с подземной военной базой. Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон, его слова передает телеканал TV4.