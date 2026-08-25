Жители московской многоэтажки вызвали спасателей из-за трупного запаха
Жители столичной многоэтажки вызвали экстренные службы из-за трупного запаха, но в квартире не оказалось погибших. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Жильцы дома на улице Академика Миллионщикова почувствовали резкий зловонный запах и решили, что в одной из квартир кто-то скончался. Соседи немедленно вызвали экстренные службы и попросили проверить помещение.
Спасатели постучали, никто не ответил, и им пришлось вскрыть дверь. Внутри квартиры они ожидали обнаружить тело, однако помещение оказалось пустым. Тогда сотрудники обследовали кухню и нашли там источник запаха: холодильник выключился, пока хозяева отсутствовали, продукты за это время разморозились и сильно протухли.
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