В Томске во время погони полицейские со стрельбой задержали 16-летнего подростка
В Томске инспекторы ДПС после погони со стрельбой задержали 16-летнего водителя «ВАЗ-2107». Об этом информирует Telegram-канал «МВД Медиа».
Экипаж заметил машину с чрезмерной тонировкой, нечитаемым номером и слишком высокой скоростью. Юноша не выполнил требование об остановке и рванул вперед.
Во время преследования нарушитель резко маневрировал и выезжал на встречную полосу. К операции подключили дополнительные патрули. Остановить легковушку смогли после семи прицельных выстрелов по колесам.
В салоне ехали двое пассажиров 15 и 18 лет. Полицейские почувствовали запах спиртного. От проверки на трезвость подросток отказался. В присутствии матери на юного водителя оформили семь административных материалов. Сумма штрафов достигла почти 50 тысяч рублей.
