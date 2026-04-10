В Томске во время погони полицейские со стрельбой задержали 16-летнего подростка

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Томске инспекторы ДПС после погони со стрельбой задержали 16-летнего водителя «‎ВАЗ-2107». Об этом информирует Telegram-канал «‎МВД Медиа».



Экипаж заметил машину с чрезмерной тонировкой, нечитаемым номером и слишком высокой скоростью. Юноша не выполнил требование об остановке и рванул вперед.

Во время преследования нарушитель резко маневрировал и выезжал на встречную полосу. К операции подключили дополнительные патрули. Остановить легковушку смогли после семи прицельных выстрелов по колесам.

В салоне ехали двое пассажиров 15 и 18 лет. Полицейские почувствовали запах спиртного. От проверки на трезвость подросток отказался. В присутствии матери на юного водителя оформили семь административных материалов. Сумма штрафов достигла почти 50 тысяч рублей.

Дарья Осипова

