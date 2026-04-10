Стало известно состояние пострадавших на Камчатке туристов

Пострадавшие на Авачинском перевале находятся в состоянии средней тяжести
Туристы, пострадавшие во время похода в районе Авачинского перевала, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Камчатской краевой больнице.



В настоящее время врачи осматривают пациентов и оказывают им всю необходимую помощь. Их всех госпитализировали с признаками сильного обморожения.

Напомним, группа из девяти туристов отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Через несколько дней в районе Таловского кордона между путешественниками возник конфликт. Семь из них отделились и продолжили путь без палатки и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило связь и передвижение.

Два туриста, следовавшие изначальному маршруту, благополучно вернулись в населенный пункт. Еще пять человек нашли спасатели — их транспортировали на вертолете. Два путешественника, к сожалению, погибли. По данным регионального МЧС, причиной трагедии стало пренебрежение правилами безопасности.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

