Стало известно состояние пострадавших на Камчатке туристов
Туристы, пострадавшие во время похода в районе Авачинского перевала, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Камчатской краевой больнице.
В настоящее время врачи осматривают пациентов и оказывают им всю необходимую помощь. Их всех госпитализировали с признаками сильного обморожения.
Напомним, группа из девяти туристов отправилась в поход 28 марта из поселка Пиначево. Через несколько дней в районе Таловского кордона между путешественниками возник конфликт. Семь из них отделились и продолжили путь без палатки и спутникового телефона. 8 апреля в районе перевала началась сильная пурга, что осложнило связь и передвижение.
Два туриста, следовавшие изначальному маршруту, благополучно вернулись в населенный пункт. Еще пять человек нашли спасатели — их транспортировали на вертолете. Два путешественника, к сожалению, погибли. По данным регионального МЧС, причиной трагедии стало пренебрежение правилами безопасности.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
Читайте также: