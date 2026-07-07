Сибирячка оспаривает в суде завещание отца на квартиру
Жительница Новосибирска Витольда, мать двоих детей, один из которых имеет инвалидность, обратилась в суд с иском об оспаривании завещания своего покойного отца. Об этом 7 июля пишет KP.RU.
Мужчина скончался в прошлом году в Ачинске. По словам женщины, отношения с родителем были давно потерянными: он покинул семью, когда дочери было 14 лет, и злоупотреблял алкоголем.
Тело отца обнаружили в закрытой квартире, о случившемся Витольду уведомила полиция. Организацию похорон взяли на себя соседи. Женщина оплатила клининговые услуги, привела унаследованное жилье в порядок, оформила принятие наследства у нотариуса.
Однако спустя три месяца нотариального производства появился мужчина, предъявивший завещание, согласно которому квартира переходит ему. Витольда оспаривает подлинность документа, настаивая на том, что у отца не было других детей, а заявитель не является его родственником.
В ходе судебных заседаний наследник по завещанию утверждает, что состоял с покойным в дружеских отношениях, оплачивал коммунальные услуги и закрывал микрозаймы, однако документальных подтверждений этим фактам не представил. При этом, как выяснила истица, на квартире числятся долговые обязательства — информацию об этом она проверила через сайт Федеральной службы судебных приставов. В связи с возникшими обстоятельствами Витольда направила обращение в прокуратуру.
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