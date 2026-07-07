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Сибирячка оспаривает в суде завещание отца на квартиру

Жительница Новосибирска хочет отсудить квартиру отца у чужого человека
Фото: istockphoto/AMilkin

Жительница Новосибирска Витольда, мать двоих детей, один из которых имеет инвалидность, обратилась в суд с иском об оспаривании завещания своего покойного отца. Об этом 7 июля пишет KP.RU.



Мужчина скончался в прошлом году в Ачинске. По словам женщины, отношения с родителем были давно потерянными: он покинул семью, когда дочери было 14 лет, и злоупотреблял алкоголем.

Тело отца обнаружили в закрытой квартире, о случившемся Витольду уведомила полиция. Организацию похорон взяли на себя соседи. Женщина оплатила клининговые услуги, привела унаследованное жилье в порядок, оформила принятие наследства у нотариуса.

Однако спустя три месяца нотариального производства появился мужчина, предъявивший завещание, согласно которому квартира переходит ему. Витольда оспаривает подлинность документа, настаивая на том, что у отца не было других детей, а заявитель не является его родственником.

В ходе судебных заседаний наследник по завещанию утверждает, что состоял с покойным в дружеских отношениях, оплачивал коммунальные услуги и закрывал микрозаймы, однако документальных подтверждений этим фактам не представил. При этом, как выяснила истица, на квартире числятся долговые обязательства — информацию об этом она проверила через сайт Федеральной службы судебных приставов. В связи с возникшими обстоятельствами Витольда направила обращение в прокуратуру.

Никита Кротов

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