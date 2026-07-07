Сибирячка оспаривает в суде завещание отца на квартиру

07 июля 2026, 13:48

Жительница Новосибирска хочет отсудить квартиру отца у чужого человека

Фото: istockphoto/AMilkin

Жительница Новосибирска Витольда, мать двоих детей, один из которых имеет инвалидность, обратилась в суд с иском об оспаривании завещания своего покойного отца. Об этом 7 июля пишет KP.RU.