Голый мужчина пробрался в чужую квартиру и залез в постель к спящим детям
Жительница подмосковного Подольска проснулась посреди ночи и обнаружила голого соседа в кровати со своими детьми. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По словам Екатерины, она услышала шум в квартире и подумала, что вернулся муж. Однако вместо супруга она увидела соседа без одежды, который прилег на кровать к ее спящим детям. Женщина начала кричать и требовать, чтобы он ушел, но тот попросил говорить тише. Затем мужчина встал, походил по чужой квартире и вернулся к себе.
Екатерина вызвала полицию, однако уголовное дело возбуждать не стали. Сосед объяснил, что перепутал квартиры, выпив шесть литров пива. Также он рассказал о романе с одной женщиной, от которой ушел, испугавшись возвращения ее мужа. Пострадавшая намерена добиваться объективной проверки и наказания мужчины.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мать 15-летней пациентки остеопата заявила, что не знала о домогательствах к дочери. О фактах развратных действий со стороны врача стало известно только в ходе профилактической беседы с сотрудниками правоохранительных органов.
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