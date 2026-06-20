Голый мужчина пробрался в чужую квартиру и залез в постель к спящим детям

20 июня 2026, 15:33

Жительница Подольска обнаружила голого соседа в постели со своими детьми

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Жительница подмосковного Подольска проснулась посреди ночи и обнаружила голого соседа в кровати со своими детьми. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.