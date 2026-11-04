Сибиряк нашел у банкомата 1,7 млн рублей

04 ноября 2026, 16:47

В Красноярске мужчина обнаружил 1,7 млн рублей в коробке

Фото: istockphoto/blinow61

В Красноярске мужчина нашел у банкомата коробку с 1,7 млн рублей и принес ее в полицию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.





По данным ведомства, в полицию обратился пожилой местный житель. Он рассказал, что неизвестный в магазине забрал коробку, в которой находились его деньги. Объяснить, как коробка оказалась без присмотра, он не смог.





«Сотрудники полиции в ходе расследования уголовного дела о краже установили, что неизвестный мужчина подошел к банкомату и забрал коробку, после чего вышел из магазина. Розыск подозреваемого начался», — рассказали в ведомстве.