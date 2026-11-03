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Внучка несколько лет «сосала» деньги со счета бабушки

На Кубани внучка своровала 1,2 миллиона рублей со счета бабушки
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Краснодарском крае сотрудники полиции задержали 28-летнюю местную жительницу, подозреваемую в хищении крупной суммы у собственной бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.



Установили, что в полицию обратилась пожилая женщина, обнаружившая пропажу почти всех своих сбережений с банковского счета. Сумма ущерба составила 1,2 миллиона рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что к краже может быть причастна внучка потерпевшей, имевшая доступ к ее личному кабинету в банке.

Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что на протяжении нескольких лет она переводила деньги с бабушкиного счета и распоряжалась ими по своему усмотрению.

По указанному факту возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Фигурантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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Никита Кротов

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