Юноша обещал женщинам-полицейским жениться и разводил их на деньги
В индийском Дели полиция арестовала 23-летнего Викранта Томара, подозреваемого в мошенничестве в отношении женщин-полицейских. Об этом сообщает NDTV.
По данным следствия, Томар создавал в социальных сетях образ богатого бизнесмена, публикуя фотографии из дорогих ресторанов, поездок за элитным кофе и с премиальными автомобилями. Таким образом он входил в доверие к женщинам, после чего под различными предлогами брал у них деньги. Следствие полагает, что жертвами могли стать около 20 девушек.
Мужчину задержали в районе Бурари. Дело возбудили после жалобы одной из женщин, заявившей, что Викрант обманул ее, пообещав жениться. Примечательно, что сожительница подозреваемого также работает констеблем в полиции Дели. Полицейские подозревают, что через нее он получал информацию о потенциальных жертвах.
Известно, что в отношении Томара уже зарегистрировали пять дел о похожем мошенничестве. В июне этого года его выпустили из тюрьмы под залог.
Читайте также: