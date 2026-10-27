Юноша обещал женщинам-полицейским жениться и разводил их на деньги

27 октября 2026, 20:32

В Индии аферист обещал жениться 20 женщинам-полицейским и обманул их на деньги

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

В индийском Дели полиция арестовала 23-летнего Викранта Томара, подозреваемого в мошенничестве в отношении женщин-полицейских. Об этом сообщает NDTV.