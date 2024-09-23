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В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее

23 сентября 2024, 17:06
Фото: istockphoto/globalmoments

Фото: istockphoto/globalmoments

В Тюмени производственный конфликт между двумя дворниками закончился увечьем для одного из них. Мужчина 1958 года рождения сломал челюсть своему более молодому коллеге в ответ на просьбу чуть ускорить темп работы.


Напарники занимались уборкой территории на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Один из них высказал товарищу претензию по поводу его медлительности и попросил работать побыстрее. Мужчине замечание, полученное от младшего по возрасту, показалось слишком обидным. Своё недовольство он выказал радикальным способом — нанёс коллеге сокрушительный удар в челюсть.

В результате уборку улицы любителю помахать кулаками пришлось заканчивать одному — потерпевшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Теперь агрессивному тюменцу может грозить до трёх лет лишения свободы.

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Пропавшая школьница из Перми найдена в Подмосковье в компании 35-летнего мужчины
23 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/???? ??????

В конце августа в посёлке Мыс Чусовского Пермского края 16-летняя школьница ушла из дома и не вернулась. Спустя три недели несовершеннолетнюю обнаружили в компании 35-летнего мужчины в Подмосковье.
Спустя несколько дней после исчезновения школьницы волонтёры обновили информацию в ориентировке, добавив, что она может находиться со взрослым мужчиной, что впоследствии и подтвердилось, передаёт «КП-Пермь». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал изданию, что она уехала из дома со своим знакомым, который раньше жил в подмосковном Ногинске, а в последнее время находился в Перми.

Парочка путешествовала по городам и посёлкам Московской области, пока не остановились в Сергиевом Посаде. Там их и нашли. Правоохранители вышли на беглецов, отследив сигнал телефона девушки. Сейчас беглянку уже вернули домой, в Пермский край.

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#подмосковье
#девушка
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Мать погибших в Красноярском крае детей постоянно плачет
23 сентября 2024, 17:10

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Родители умерших от отравления в Красноярском крае детей сейчас находятся в тяжёлом психологическом состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным RT, мать умерших детей постоянно плачет, временами у неё истерические приступы.

Напомним, что в Красноярском крае в селе Красная Сопка семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине. Дети скончались в больнице. Взрослые выжили и пришли в сознание в понедельник. По словам родителей, в этот день дом обрабатывался дихлофосом. Они отметили, что во время обработки дети были на улице.

Прокуратура проверит версию о том, что семья могла отравиться продуктами собственного производства. Кроме того, из квартиры было изъято сыпучее вещество светлого цвета без маркировки, антибиотик для крупного рогатого скота и растительные пестициды.

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#мать
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В Подмосковье частный самолёт совершил аварийную посадку в русло Оки
23 сентября 2024, 17:00

Фото: istockphoto/Robert Pavsic

В районе аэродрома Пущино у подмосковного Серпухова частный самолёт совершил аварийную посадку в русло реки Ока. Пассажиры гидроплана были пьяны.
Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, пилот изначально хотел посадить самолёт «Борей АэроВолга» (RA-4440G) на воду, но забыл убрать шасси. Из-за этого гидроплан перевернулся и почти полностью ушёл под воду. Лётчика и пассажиров спасли находившиеся поблизости рыбаки. В аварии никто не пострадал.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту происшедшего сразу по двум уголовным статьям: о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Рыбаки рассказали, что до того, как совершить свой кульбит в русле реки, пилот незколько раз пролетал на минимальной высоте над их лодками.

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#ск
#подмосковье
#самолет
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Shot: подростки подожгли вертолет Ми-8 на авиабазе в Омске
23 сентября 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Zeferli

Вертолет Ми-8 на омской авиабазе подожгли двое подростков. Как сообщает Shot, ребятам дали задание кураторы с Украины. По информации канала, 16-летние школьники проникли на объект в ночь на субботу, 21 сентября, бросив в винтокрылую машину Молотов. По предварительным данным, техника уже была списана.
Нападавшие задержаны, известно, что злоумышленники связались с ребятами через мессенджер, пообещав им тысячи долларов за «работу».

После инцидента кураторы исчезли, а также удалили все переписки, не заплатив. К слову, аналогичный случай произошел на Ямале.

Ранее сообщалось, за что восьмиклассник в Иркутской области напал на одноклассников с молотком.

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#россия
#омская область
#вертолёты
#поджог
#подростки
#криминал
#новости
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«Планировал массовое убийство»: за что школьник из Иркутской области набросился на сверстников с молотком
23 сентября 2024, 16:46

Фото: iStock/zoka74

Ученик восьмого класса напал на одноклассников в одной из школ Иркутской области, несколько детей пострадали. О том, что известно о подростке и мотивах его поступка – в материале «Радио 1».

Что известно о нападении школьника в Иркутской области


Утром 23 сентября, после завершения первого урока в школе № 1 Иркутской области, подросток набросился на своих одноклассников, используя молоток, сообщает телеграм-канал Mash.

«Нападение произошло, когда учащиеся находились в раздевалке, готовясь к физкультуре. В какой-то момент подросток вытащил молоток и, крича, накинулся на сверстников. В раздевалке находились пять школьников», — передает портал.
Нападавший заблокировал выход для других детей, не позволяя им покинуть помещение. Инцидент завершился, когда учитель физкультуры вмешался и смог обезвредить нападающего, дав возможность детям уйти в безопасное место.


Сколько детей пострадало в результате нападения


Три человека стали жертвами нападения Двое мальчиков получили удары молотком по рукам, а третий — по голове.

«Во время допроса Олег, который получил удар по затылку, рассказал, что одноклассник атаковал его, когда он завязывал шнурки на кроссовках. После этого он начал кричать и размахивать молотком — двое получили удары по рукам», — сообщает телеграм-канал Mash.

Всех пострадавших осмотрели медики на месте происшествия и отпустили домой.

Фото: iStock/ipolonina

Как ученику удалось пронести оружие в школу


Руководство школы № 1 в Балаганске, где произошло нападение, не привлекало частную охрану.

«В учебном заведении не было охранников, турникетов или металлоискателей. На входе находилась только 45-летняя гардеробщица. Ни один ученик не подвергался проверке. Таким образом, Артем смог пронести с собой молотки и нож. После того как физкультурник удержал Тему, заместитель директора по воспитательной работе вызвала полицию», — сообщает Mash.

Что известно о нападавшем


По информации телеграм-канала SHOT, подросток намеревался организовать массовое убийство. 13-летний Артем Б. создал канал в телеграме, где делился своими замыслами и характеризовал одноклассников как «глупое легкомысленное стадо». По информации правоохранителей, несовершеннолетний подготавливался к нападению четыре месяца.

После расправы над сверстниками Артем якобы планировал свести счеты с жизнью.

«Учитель физкультуры помешал ему это сделать. В настоящее время Артем находится в больнице с легкими травмами», — пишеь SHOT.

Известно, что восьмиклассник интересуется японской культурой, и аниме. В школе Артема характеризуют как замкнутого и необщительного подростка.

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#учитель
#иркутская область
#нож
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Подмосковные росгвардейцы ликвидировали в СНТ под Шаховской нарколабораторию
23 сентября 2024, 16:46

Фото: ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с коллегами из МВД задержали в Шаховской подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного силового ведомства.
«38-летний злоумышленник организовал лабораторию по производству мефедрона в собственном доме в СНТ городского округа Шаховская. Силовики провели совместные оперативно-розыскных мероприятия и задержали злоумышленника на месте преступления», – говорится в сообщении.
Как подчеркнули в Росгвардии, правоохранители изъяли у мужчины неизвестный порошок, канистры с химическими жидкостями, оборудование для производства наркотиков и другие вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело, идут следственные действия.

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#росгвардия
#мвд московской области
#наркотики
#преступление
#шаховская
#подмосковье
#московская область
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Пассажир парома «Сахалин-8» выпал за борт, пытаясь сделать селфи
23 сентября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/studio-fi

Пассажир дизель-электрохода «Сахалин-8», следовавшего из Холмогорска в порт Ванино, выпал за борт. Это произошло в тот момент, когда мужчина пытался сделать живописное селфи.
Об инциденте сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Как рассказали в ведомстве, во время рейса 24-летний мужчина попытался запечатлеть на телефон себя на фоне красивого морского пейзажа. Однако, стараясь принять эффектную позу, он слишком сильно перегнулся через перила, не удержал равновесие в качку и упал в Татарский пролив с правого борта парома.

К счастью, происшедшее заметил один из членов экипажа. Он тут же подал сигнал тревоги и бросил утопающему спасательный круг. Паром застопорил ход, вся операция по спасению незадачливого нарцисса заняла 30 минут. Пассажира подняли на борт с незабываемыми эмоциями и явными признаками переохлаждения, указано в сообщении.

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#мвд
#операция
#мужчина
#служба
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В доме отравившейся под Красноярском семьи нашли неизвестный порошок
23 сентября 2024, 15:50

Фото: istockphoto/M_Light_Zone

В доме семьи из Назаровского района Красноярского края, где в результате отравления погибли четверо детей, в одном из шкафов нашли неизвестное вещество. Это порошок светлого цвета в пакетах без маркировки.
Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре. Находились найденные пакеты в шкафу на кухне. Что из себя представляет обнаруженное вещество, пока не установлено. Его состав и степень опасности для здоровья станут известны после проведения соответствующих исследований.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что на экспертизу уже отправлены найденные в доме удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты, в том числе тетрамифарм. При работе с последним препаратом рекомендуется применять спецодежду и резиновые перчатки, а после использования необходимо вымыть руки с мылом.

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#удобрения
#препараты
#перчатки
#ск рф
#машины
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В крови разгромившего могилу Маслякова парня не обнаружено никаких препаратов
23 сентября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

В крови 19-летнего парня, разгромившего могилу легенды КВН Александра Маслякова, не обнаружено никаких запрещённых веществ. При этом поведение его во время акта вандализма было довольно странным.
По предварительным данным, могила Маслякова — не первое захоронение известного человека, которое громил молодой человек, передаёт телеграм-канал Baza. В настоящее время правоохранители проверяют эту информацию.

На Кирилла уже давно жаловались его одногруппники. По их словам, у него нередко случались срывы и вспышки агрессии в колледже. Многие его побаивались из-за такого поведения. Студенты обращались по этому поводу к руководству учебного заведения, но никаких мер не предпринималось.

Сейчас Кирилл госпитализирован в психиатрическую клинику, где ему проведут подробное обследование. Возбуждено дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

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