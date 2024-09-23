В Тюмени мужчина сломал коллеге челюсть за просьбу работать быстрее

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В Тюмени производственный конфликт между двумя дворниками закончился увечьем для одного из них. Мужчина 1958 года рождения сломал челюсть своему более молодому коллеге в ответ на просьбу чуть ускорить темп работы.
Напарники занимались уборкой территории на улице Дзержинского, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Один из них высказал товарищу претензию по поводу его медлительности и попросил работать побыстрее. Мужчине замечание, полученное от младшего по возрасту, показалось слишком обидным. Своё недовольство он выказал радикальным способом — нанёс коллеге сокрушительный удар в челюсть.
В результате уборку улицы любителю помахать кулаками пришлось заканчивать одному — потерпевшего пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у него двусторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений. Теперь агрессивному тюменцу может грозить до трёх лет лишения свободы.
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Александр Бойцов