Сиделке по ошибке заплатили 1,4 млн рублей, а потом засудили
В США сиделка попала под суд за присвоение 19 тысяч долларов (более 1,4 млн рублей) из-за ошибки при начислении зарплаты. Об этом сообщает газета USA Today.
50-летняя Рене Николь Коулман из Джонсборо, штат Арканзас, была сотрудницей компании Superior Senior Care, которая предоставляла услуги по уходу за пожилыми людьми. Обычная почасовая ставка женщины составляла $16.50, но 10 мая 2025 года произошел сбой в системе расчетов, и она получила $1650, что эквивалентно $19 388 за одну смену.
Руководство компании обнаружило ошибку и потребовало вернуть ошибочно выплаченные средства. Однако Коулман отказалась, утверждая, что уже потратила их на ремонт грузовика своего мужа. В ответ на это фирма обратилась в полицию. После того как детектив связался с Рене, она согласилась сотрудничать, но на встречу в полицейский участок так и не явилась.
4 апреля Рене Николь Коулман арестовали и вскоре освободили под залог. Ей предъявлены обвинения в краже. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы или штраф в размере $10 тысяч. Судебное заседание по её делу назначено на 18 мая и пройдет в окружном суде Крейгхеда.
