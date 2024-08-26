Сидельцев волгоградского ИК-19 поощряли самогоном, телефонами и «левым» заработком

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В волгоградском ИК-19, где недавно радикалы устроили бунт и взяли заложников, у заключенных была возможность получать самогон, покупать телефоны с доступом в интернет и зарабатывать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сидельцы также могли приобретать дополнительные передачки и свидания, говорится в сообщении.
По данным издания, самое большое «раздолье» царило до 2021 года, когда кнопочные телефоны стоили от 5 до 10 тысяч рублей, смартфоны от 20 до 40 тысяч, а техника Apple — от 40 тысяч, однако после условия ужесточились.
Отмечается, что возможность купить телефон с выходом в интернет осталась и после 2021 года, что позволяло некоторым заключенным читать в интернете запрещенную литературу.
В материале также указано, что «постояльцы» колонии могли зарабатывать дополнительные деньги, а на территории учреждения был самогонный аппарат, на котором они гнали самогон из браги.
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Отмечается, что возможность купить телефон с выходом в интернет осталась и после 2021 года, что позволяло некоторым заключенным читать в интернете запрещенную литературу.
В материале также указано, что «постояльцы» колонии могли зарабатывать дополнительные деньги, а на территории учреждения был самогонный аппарат, на котором они гнали самогон из браги.
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Данил Пономарев