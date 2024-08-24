У захвативших заложников в ИК-19 террористов могут быть сообщники

20 августа в Забайкалье пропал пятилетний мальчик Саша. Ребенок находился в гостях у соседей, но вскоре решил вернуться домой. Он ушел без сопровождения взрослых. Юному сибиряку нужно было пройти всего несколько десятков метров до собственного дома, однако, после того, как ребенок вышел из дома соседей, его больше никто не видел. О странных обстоятельствах пропажи Саши и деталях его поиска расскажет редакция «Радио 1».