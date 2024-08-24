У захвативших заложников в ИК-19 террористов могут быть сообщники

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Следователи ищут возможных сообщников террористов-заключенных, которые захватили заложников и убили людей в колонии в волгоградской №19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие отрабатывает различные версии случившегося, не исключается, что террористы действовали не одни. У радикалов имелись флаги с символикой террористической организации ИГИЛ, смартфоны и оружие.
Четверо заключенных убили сокамерников и взяли в заложники сотрудников ИК-19 в Волгоградской области 23 августа. В обмен на жизни людей террористы требовали два миллиона долларов и вертолет с пилотом. Также радикалы заявили, что мстят за террористов, которые напали на «Крокус Сити Холл». Всех участников кровавого захвата ликвидировали во время штурма.
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Лия Мурадьян